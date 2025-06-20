熱氣球浪漫空中求婚變驚悚噩夢 下秒目擊孕婦噴飛重傷身亡

熱氣球失控墜落，孕婦重傷不治。示意圖。（法新社）

2025/06/20 23:59

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西發生駭人熱氣球墜落意外，一場原本充滿浪漫氣氛的求婚計畫，竟在空中變調，最後釀成新婚孕婦死亡的悲劇。警方逮捕肇事飛行員，發現他僅持有私人飛行執照，涉嫌非法載客，將依過失殺人罪嫌偵辦。

根據《每日郵報》報導，事件發生在聖保羅州博伊圖瓦市（Boituva）。來自里約熱內盧（Rio de Janeiro）的27歲大學生納西門托（Gabrielle Nascimento）與37歲工程師未婚夫堅皮納斯（Tiago Kempinas），特地開車7小時去搭熱氣球，希望球留下甜蜜回憶。當天清晨，他們抵達飛行場時曾質疑天候是否適合起飛？因為現場風勢明顯強勁，工作人員仍堅持照常升空。

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納西門托回憶，當時33名乘客擠進熱氣球吊籃，飛行員法比奧．佩雷拉（Fabio Pereira）保證風勢可控後起飛。約離地100到150公尺時，未婚夫驚喜求婚，氣氛一度浪漫，卻很快被氣流突變打斷。

納西門托說，旁邊另一顆氣球因風勢過大迅速降落，他們這顆熱氣球卻還在空中劇烈搖晃，飛行員完全無法控制。佩雷拉嘗試在橘子園緊急降落，但未成功。籃內有4名乘客被強風吹落。第二次迫降時才成功，大部分乘客都逃過一劫，但27歲孕婦朱莉安娜．佩雷拉（Juliana Pereira）重傷送醫不幸身亡。

朱莉安娜與丈夫原為慶祝巴西情人節（6月12日）參加此行，未料卻成為永別。她鼻梁骨折、下顎裂開、大量失血，送醫搶救仍回天乏術。另有11人輕傷，分別送卡佩拉（Capela do Alto）及索羅卡巴市（Sorocaba）醫療院所救治。

警方調查發現，肇事飛行員僅持私人執照，卻違法商業載客，當天未顧及惡劣天候，讓超過30人擠進單一熱氣球，嚴重違反安全規定。全案仍在釐清事故原因與業者責任。

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