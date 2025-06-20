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    外帶火鍋撈出「驚喜配料」！澳洲女客一撈發現竟是手機

    澳洲女子在外帶火鍋中意外撈出一支手機，還處於開機狀態。（圖翻攝TikTok@shraddyvibes）

    澳洲女子在外帶火鍋中意外撈出一支手機，還處於開機狀態。（圖翻攝TikTok@shraddyvibes）

    2025/06/20 20:06

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕外帶火鍋竟意外附贈「科技產品」？澳洲阿得雷德（Adelaide）有個女子在當地知名外賣店外帶一份中式火鍋，吃的時候竟在湯底發現一支開機中的智慧型手機，讓她當場傻眼。

    據《每日郵報》報導，女子什拉達（Shraddha）透露，當天吃火鍋吃一半，打算把下的留作明天午餐，但忍不住又多吃了幾口，突然覺得容器底部摸起來異常，手伸進去感覺有東西卡住，仔細一看竟然是一支手機，而且還亮著螢幕，顯示開機狀態。

    她立刻致電餐廳，店家也坦承，一名廚師的手機確實在作業時遺失，懷疑可能因為手機外殼顏色與餐盒相近，不慎裝進餐點。餐廳向什拉達表達歉意，退還她35澳幣（約新台幣670元）餐費，外加15澳幣補償，還承諾她下次來店可免費享用火鍋一份。

    幸好她家距離店面不遠，火鍋帶回家沒有微波加熱，否則若將手機誤放入微波爐，後果恐不堪設想，可能引發火災或釋出有害氣體。

    @shraddyvibes Story time of how I found a phone inside of my hotpot ???? #fyp #storytime #hospolife #adelaide #funnystorytime ♬ original sound - Shraddha | Vibes Creator ✨

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