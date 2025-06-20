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    菲34名鬥雞賭徒失蹤3年 線索指向火山湖

    菲律賓正調查數十名3年前鬥雞愛好者失蹤事件。圖為鬥雞。（美聯社）

    菲律賓正調查數十名3年前鬥雞愛好者失蹤事件。圖為鬥雞。（美聯社）

    2025/06/20 17:59

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕菲律賓當局正在調查數十名3年前鬥雞愛好者失蹤事件。至少有34個被指控操縱鬥雞比賽的人，在馬尼拉及其周邊省份消失得無影無蹤。6名嫌疑人後來被指控綁架，其中一個嫌疑人在19日的電視採訪中聲稱，受害者被勒死並扔進環繞一座活火山的塔爾湖（Taal Lake）。

    根據《BBC》報導，司法部長雷穆拉（Crispin Remulla）表示，將考慮派遣潛水員在湖底尋找人類遺骸。他聲稱，必需承擔起足夠責任去追查真相，尤其是在這樣的案件中。

    雷穆拉補充說，當局將調查新的事態發展，並尋找更多目擊者。

    所謂鬥雞，是人們在公雞腳綁上帶刃馬刺（bladed spurs ）並讓牠們決一死戰。鬥雞在菲律賓是個價值數百萬美元的產業。這些人失蹤前被指控參與鬥雞直播，這類活動在新冠疫情期間因線下比賽被迫關閉而盛行。但這也讓該產業更加暴利，每月為政府帶來約6.2億披索（約台幣3.2億元）的執照收入。

    2022年參議院一項調查顯示，網路鬥雞每日投注額高達30億披索（約台幣15.5億元）。但在他們失踪後，這些在當地被稱為「e-sabong」的直播鬥雞活動受到嚴格審查，最終前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令禁止此類活動，但傳統鬥雞在菲律賓仍然合法。

    值得注意的是，在天主教徒佔多數的菲律賓賭博是合法的，儘管教會領袖反對一切形式賭博。

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