川普政府終止資助自殺防治熱線中LGBTQ青年選項

因川普政府削減其資金，美國988自殺防治熱線將關閉LGBTQ的選項。圖為美國總統川普。（法新社）

2025/06/20 16:59

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國988自殺防治熱線中，原有專門服務LGBTQ民眾，但因川普政府削減其資金，即將關閉此選項。川普政府指責，該熱線「性別意識形態激進」。

根據《BBC》報導，川普政府指出，仍將資助更廣泛的988自殺防治熱線，且所有撥打熱線人員都將獲得「同情和幫助」。

請繼續往下閱讀...

協助營運服務熱線的組織特雷弗計畫（Trevor Project）聲稱，部分熱線關閉將對弱勢年輕人產生有害影響。該組織執行長布萊克（Jaymes Black）主張，自殺防治關乎人，而非政治。

布萊克說「政府決定取消一項兩黨合作、以證據為基礎的服務，且這項服務有效幫助高風險年輕人度過黑暗時刻，這令人難以理解。」

該熱線部分關閉決定，正值慶祝LGBTQ文化和國際驕傲月期間。此消息也發佈於美國最高法院17日裁決之前，該裁決維持田納西州禁止跨性別未成年人獲得與性別過渡相關的醫療保健禁令。

通用的988自殺防治熱線，可透過電話、簡訊或聊天提供免費心理健康支援。該熱線由美國衛生與公眾服務部（HHS）下屬的藥物濫用和心理健康服務管理局（SAMHSA）資助。目前LGBTQ青少年可以從通話選單中，選擇選項3聯繫諮商師。

SAMHSA表示，變更後剩餘的988自殺防治熱線服務，將專注於服務所有尋求幫助的人，包括先前選擇LGBTQ青少年服務的人群。但SAMHSA指出，該熱線將不再局限於LGBTQ+青少年服務，並刪除LGBTQ縮寫中代表跨性別者和酷兒的「T」與「Q」。

另外衛生與公眾服務部（HHS）官員上週提議削減988生命線的LGBTQ青少年服務。衛生與公共服務部發言人說，該選項是一種聊天服務，「輔導員」在未經父母同意或知情的情況下，鼓勵兒童接受激的性別意識形態。

※請珍惜自身生命，若有心理困擾，可撥打以下專線。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法