大家都承擔戰爭代價！以色列總理「兒子婚禮二度延期」發言挨轟

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近日視察遭伊朗飛彈擊中的醫院。（路透）

2025/06/20 16:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗衝突越演越烈，也造成平民傷亡。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近日視察遭伊朗飛彈擊中的醫院時提到，大家都因為戰爭付出代價，但接著他語出驚人表示因戰事升溫，他兒子阿夫納（Avner）的婚禮不得不第二次延期，這番言論隨即在網路掀起批評。

伊朗19日對以色列發動大規模飛彈攻擊，其中1枚飛彈命中南部大城貝爾謝巴（Beersheba）的索羅卡醫療中心（Soroka Medical Center），已知造成數十人輕重傷。

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根據《衛報》報導，納坦雅胡在視察索羅卡醫療中心時強調，這讓他想起了二戰期間納粹德國對英國的空襲「閃電戰」（Blitz），他說：「我們正經歷一場閃電戰」，並表示「每個人都在承受代價，我的家庭也不例外」。他提到，兒子與未婚妻的婚禮本預定於本週舉行，但因安全因素再次取消，還特別補充「我親愛的妻子也是英雄，她也在承受代價」。

然而，這番言論被批評極度不恰當。一名自哈瑪斯去年10月突襲以來就被關押的人質母親安格雷斯特（Anat Angrest）於社群平台X上痛批：「我們家也沒錯過這些痛苦，我的兒子被囚禁在加薩地獄裡622天了。」

以色列國會民主黨籍議員卡里夫（Gilad Kariv）更直言，納坦雅胡是「毫無邊界的自戀者」，痛批「有些家庭不是取消婚禮，而是永遠失去孩子、再也沒機會辦婚禮」。他並反駁納坦雅胡稱讚妻子是「英雄」的說法，指出：「真正的英雄是那些值夜班的醫護人員、在遠距教學中支撐孩子們的老師。」

資深媒體人提本（Amir Tibon）則表示，真正失去孩子的家庭不會這樣炒作，「但納坦雅胡從來都是這樣，在需要展現個人典範的時刻，他的關注點總是自己。」

根據以色列官方資料，伊朗空襲造成24名以國平民死亡；而根據美國人權組織估計，伊朗方面已有263名平民罹難。納坦雅胡的發言，被輿論質疑是在戰爭期間民眾焦慮加劇之際，試圖以家庭延婚這類私人經歷，來展現自己正與全民同甘共苦，沒想到反而點燃民怨。

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