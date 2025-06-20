為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    囚禁19個月！哈瑪斯人質重返美國 受英雄般歡迎

    在2023年10月7日哈瑪斯發動的阿克薩洪水行動中遭綁架的亞歷山大，19日回到紐澤西州的家中。（擷自X@realJEXITusa）

    在2023年10月7日哈瑪斯發動的阿克薩洪水行動中遭綁架的亞歷山大，19日回到紐澤西州的家中。（擷自X@realJEXITusa）

    2025/06/20 16:24

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕亞歷山大（Edan Alexander）在2023年10月7日哈瑪斯發動的阿克薩洪水行動中遭綁架，在被囚禁19多個月後，他19日回到美國紐澤西州的家中，度過一段令人感動的返家時光。數百名居民在他家鄉特納夫萊（Tenafly）街道排成兩排，揮舞美國和以色列國旗，並舉著手工製作的標語，熱切歡迎他歸來。

    根據《Fox News》報導，21歲的亞歷山大坐在一輛黑色SUV副駕駛座上，微笑著向人揮手。該車兩側是警車和歡呼的支持者。

    資深拉比（longtime rabbi）沙因（Mordechai Shain）表示「我們社區一直在為他（亞歷山大）祈禱，已經585天了。每週都會舉行遊行祈求他回家，就像我們親身經歷過一樣。」，所謂拉比是猶太人中精通宗教經典《塔納赫》、《塔木德》的精神領袖、宗教導師階層。

    沙因指出，亞歷山大以安靜善良而聞名，並強調亞歷山大在還是小男孩時，就會默默幫助別人。沙因補充，亞歷山大2023年10月7日替朋友值班，好讓朋友回家，而這一舉動最終導致他被哈瑪斯綁架。

    在亞歷山大被囚禁期間，特納夫萊猶太社區每週都會舉行祈禱、遊行，甚至在他不在場的情況下慶祝他生日。拉比聲稱「超過800人參加了他的光明節生日慶祝活動，我們想讓他知道我們沒忘記他。」

    亞歷山大在美國紐澤西州特納夫萊長大，18歲時移居以色列，自願加入以色列國防軍戈蘭尼旅服兵役。他在以色列國防軍服役期間，於哈瑪斯對以色列南部發動致命攻擊時被綁架。

    亞歷山大在被囚禁超過19個月後於5月獲釋，被認為是美國官員與哈瑪斯秘密談判後發揮成效。中東問題特使維特科夫（Steve Witkoff ）和人質問題特別特使柏勒（Adam Boehler），在促成他獲釋的過程中發揮關鍵作用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播