囚禁19個月！哈瑪斯人質重返美國 受英雄般歡迎

在2023年10月7日哈瑪斯發動的阿克薩洪水行動中遭綁架的亞歷山大，19日回到紐澤西州的家中。（擷自X@realJEXITusa）

2025/06/20 16:24

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕亞歷山大（Edan Alexander）在2023年10月7日哈瑪斯發動的阿克薩洪水行動中遭綁架，在被囚禁19多個月後，他19日回到美國紐澤西州的家中，度過一段令人感動的返家時光。數百名居民在他家鄉特納夫萊（Tenafly）街道排成兩排，揮舞美國和以色列國旗，並舉著手工製作的標語，熱切歡迎他歸來。

根據《Fox News》報導，21歲的亞歷山大坐在一輛黑色SUV副駕駛座上，微笑著向人揮手。該車兩側是警車和歡呼的支持者。

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資深拉比（longtime rabbi）沙因（Mordechai Shain）表示「我們社區一直在為他（亞歷山大）祈禱，已經585天了。每週都會舉行遊行祈求他回家，就像我們親身經歷過一樣。」，所謂拉比是猶太人中精通宗教經典《塔納赫》、《塔木德》的精神領袖、宗教導師階層。

沙因指出，亞歷山大以安靜善良而聞名，並強調亞歷山大在還是小男孩時，就會默默幫助別人。沙因補充，亞歷山大2023年10月7日替朋友值班，好讓朋友回家，而這一舉動最終導致他被哈瑪斯綁架。

在亞歷山大被囚禁期間，特納夫萊猶太社區每週都會舉行祈禱、遊行，甚至在他不在場的情況下慶祝他生日。拉比聲稱「超過800人參加了他的光明節生日慶祝活動，我們想讓他知道我們沒忘記他。」

亞歷山大在美國紐澤西州特納夫萊長大，18歲時移居以色列，自願加入以色列國防軍戈蘭尼旅服兵役。他在以色列國防軍服役期間，於哈瑪斯對以色列南部發動致命攻擊時被綁架。

亞歷山大在被囚禁超過19個月後於5月獲釋，被認為是美國官員與哈瑪斯秘密談判後發揮成效。中東問題特使維特科夫（Steve Witkoff ）和人質問題特別特使柏勒（Adam Boehler），在促成他獲釋的過程中發揮關鍵作用。

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