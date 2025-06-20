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    丟臉！偽造「週刊少年Jump」珍藏刊物販售 3台人被日警逮捕

    日本愛知縣警方日前以涉嫌違反著作權法，逮捕3名涉嫌持有並販售載有熱門漫畫「航海王」（ONE PIECE）連載第一話的《週刊少年Jump》偽造刊物的台灣籍男女。《週刊少年Jump》示意圖，非新聞當事刊物。（圖片擷取自週刊少年ジャンプ臉書）

    日本愛知縣警方日前以涉嫌違反著作權法，逮捕3名涉嫌持有並販售載有熱門漫畫「航海王」（ONE PIECE）連載第一話的《週刊少年Jump》偽造刊物的台灣籍男女。《週刊少年Jump》示意圖，非新聞當事刊物。（圖片擷取自週刊少年ジャンプ臉書）

    2025/06/20 15:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本愛知縣警方日前以涉嫌違反著作權法，逮捕3名涉嫌持有並販售載有熱門漫畫「航海王」（ONE PIECE）連載第一話的《週刊少年Jump》偽造刊物的台灣籍男女。警方指出，這些刊物因為載有「航海王」的第一話，成為收藏市場上的「稀有品」，交易價格不斐，警方正追查偽刊的入手與流通管道。

    根據《NHK》報導，3名嫌犯年齡介於20多歲至60多歲，他們18日因涉嫌持有偽造刊物並以販售為目的遭到逮捕。警方進一步在栃木縣那須鹽原市一處疑似他們配送據點的建築物內，查獲了1997年發行，載有「航海王」第一話的偽造刊物。

    警方認為，這三人為一個更大的組織集團的成員，正在持續向上追查。

    報導指出，這個集團不僅販售《航海王》偽造刊物，也涉嫌在二手交易平台販售其他熱門漫畫第一話的偽造刊物。警方表示，這些偽刊製作相當精細，難以一眼分辨，但紙質觸感、印刷色彩與細節仍有差異。集英社自家網媒「集英社オンライン」報導，有些刊物轉售價格甚至超過15萬日圓（超過新台幣3萬元）。

    「集英社」也證實，曾在二手拍賣平台發現《火影忍者》第一話的偽造刊物，強調因為製作精細，消費者難以辨識真偽。集英社知識產權課課長富重實也指出，利用讀者對作品的喜愛販售偽造品的行為無法接受，並提醒消費者提高警覺。

    著作權保護團體ACCS表示，不僅數位產品有盜版問題，出版物的精巧偽造品也日益嚴重。該會將積極向交易平台提出刪除要求，防止假貨流通。協會呼籲民眾，購買前若有疑慮，應該停下腳步慎重考慮。

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