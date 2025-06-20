睡夢中遇害！以媒爆伊朗9名頂尖核科學家被用「神秘武器」同步暗殺

以色列空襲後，伊朗首都德黑蘭街頭懸掛起在攻擊中喪生的伊朗將領與核科學家肖像看板，凸顯此次攻擊對伊朗核心人物的重創。（法新社）

2025/06/20 16:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列上週對伊朗發動首波打擊「納尼亞行動」（Operation Narnia），在此活動中，伊朗十大頂尖核科學家中的9人被同步刺殺。以色列媒體今日報導，這些核科學家是被一種特殊、禁止被曝光的神祕武器所暗殺。不過報導仍透露了當日行動的許多細節。

《以色列時報》引述以色列電視台第12頻道（Channel 12）報導，伊朗的十大頂尖核科學家，有9人在「納尼亞行動」中喪命，第10位則是在另外9人被殺後不久，也在以色列上週四晚間至週五凌晨對伊朗的攻勢中喪命。

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報導指出，這些核科學家是遭到一種細節被禁止公開的特殊武器所暗殺。不過，報導透露，這些核科學家都是熟睡中在床上被暗殺，而以色列之所以選擇同步刺殺是為了避免目標之間互相通風報信。

一名以色列高級官員對第12頻道表示，這些核科學家原以為自己在家中是安全的，因為過去被暗殺的科學家，多半是在下班後前往汽車途中遭襲擊。

第12頻道指出，以色列情報部門已追蹤這些伊朗核科學家多年，而這10人早在去年11月就被列入暗殺名單。

根據該媒體引述一位未具名的以色列高級官員說法，以色列情報單位認為暗殺這些核科學家是「納尼亞行動」中最關鍵的一環，因為軍事領導人與軍備相對容易替補，但這些科學家所擁有的知識與技術則難以在短時間內重建。

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