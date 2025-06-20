法國審判揭露香檳工人人口販賣 引發產業剝削質疑

法國東部城市蘭斯近日開庭審理人口販運案件，核心問題在於香檳產業葡萄採摘工人惡劣條件。圖為法國香檳。（法新社）

2025/06/20 15:12

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國東部城市漢斯（Reims）近日開庭審理人口販運案件，核心問題在於香檳產業葡萄採摘工人惡劣條件。吉爾吉斯（Kyrgyzstan）女子斯維特拉娜（Svetlana G.），和一名喬治亞男子及一名法國男子，剝削50多名主要來自西非的季節工人。

根據《BBC》報導，這些工人均為無證移民，於2023年9月採摘季被發現居住在香檳產區中心地帶漢斯西南部的內勒勒蓬（Nesle-le-Repons）一棟建築內，居住條件狹窄且衛生條件極差。

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作案團夥透過Whatsapp群組招募工人，承諾會於香檳地區提供「高薪工作」。該群組​​面向居住在巴黎的西非索寧克族社區，受騙的人被困於卡車後車廂裡運送到葡萄園。

身為工人之一的賈卡里亞尤（Kanouitié Djakariayou）表示「他們用俄語對我們喊叫，然後把我們塞進破舊的房子裡，床墊就放在地上。」、「那裡沒有乾淨的水，唯一食物只有一碗米飯和腐爛三明治。」

馬馬杜（Doumbia Mamadou）也指出「我們在那裡經歷的一切真的非常可怕。這段經歷給我們留下了心理創傷。」、「我們沒有心理支持，因為沒有證件，也就沒有權利。」

檢方稱，工人們居住和用餐區設在室外，沒有防風雨設施，廁所骯髒不堪，淋浴設施不足，電器存在安全隱患。此外，他們每天工作10小時，只有30分鐘午餐時間。

檢方還說，他們沒有書面合約，且他們獲得的報酬「與所做工作毫無關係」。

斯維特拉娜經營著一家名為「Anavim」的招聘機構，另外兩人是她的同夥。除了人口販運指控外，斯維特拉娜還被指控未申報勞工、無證僱用外國人、工資過低以及為弱勢群體提供不適合住宿條件。如果罪名成立，三人都將面臨最高7年的監禁和巨額罰款。

另外此案引發人們對香檳產業工人遭剝削程度質疑。香檳產業產值高達60億歐元（約台幣2042.5億元）。由於每顆葡萄都必需手工採摘，生產商每年秋季都需要依賴約12萬名季節性勞工，其中許多人是透過中介機構招募。近年來又有兩起刑事案件，中介機構被判虐待葡萄採收工。

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