嚴重！中國駐大阪總領事批以色列像納粹 以國駐日大使回嗆「可恥」

2025/06/20 14:36

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕中國駐大阪總領事薛劍14日在社群平台上發文,貼出一張對照圖表,將以色列比擬為二戰時期的納粹德國。以色列駐日大使柯恩(Gilad Cohen)昨日發文,直接點名薛劍的行為不僅「可恥」,且極具危險性。

日本《產經新聞》報導,薛劍14日在社群平台X的貼文中附上一張圖表,將納粹時代德國卍字國旗與以色列國旗並列。圖表中主張「納粹:屠殺猶太人」、「以色列:猶太人正在屠殺他人」。他還寫道,納粹視「美國為敵國」,而以色列則把「美國當成提款機(ATM)」。

請繼續往下閱讀...

以色列駐日大使柯恩昨日在X上點名薛劍表示,這位中國駐大阪總領事的言行已經嚴重越線,「其(薛劍)行為不僅可恥,而且是赤裸裸的反猶太主義,極具危險性,是對大屠殺記憶的一種侮辱。」

柯恩還說,期盼日本外務省立即且堅決地做出回應。反猶主義與煽動行為絕不可在日本被容忍。

The Chinese Consul General in Osaka has crossed every line. His shameful incitement against Israel - invoking Nazi symbols - is not only disgraceful, it is antisemitic, dangerous, and an insult to the memory of the Holocaust.



Israel is defending itself against Iran - a genocidal… https://t.co/NvMQ4VI1Rq