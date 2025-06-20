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    嚴重！中國駐大阪總領事批以色列像納粹 以國駐日大使回嗆「可恥」

    中國駐大阪總領事薛劍14日在社群平台上發文，貼出一張對照圖表，將以色列比擬為二戰時期的德國納粹。（左擷取自微博，右擷取自x。本報合成）

    中國駐大阪總領事薛劍14日在社群平台上發文，貼出一張對照圖表，將以色列比擬為二戰時期的德國納粹。（左擷取自微博，右擷取自x。本報合成）

    2025/06/20 14:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐大阪總領事薛劍14日在社群平台上發文，貼出一張對照圖表，將以色列比擬為二戰時期的納粹德國。以色列駐日大使柯恩（Gilad Cohen）昨日發文，直接點名薛劍的行為不僅「可恥」，且極具危險性。

    日本《產經新聞》報導，薛劍14日在社群平台X的貼文中附上一張圖表，將納粹時代德國卍字國旗與以色列國旗並列。圖表中主張「納粹：屠殺猶太人」、「以色列：猶太人正在屠殺他人」。他還寫道，納粹視「美國為敵國」，而以色列則把「美國當成提款機（ATM）」。

    以色列駐日大使柯恩昨日在X上點名薛劍表示，這位中國駐大阪總領事的言行已經嚴重越線，「其（薛劍）行為不僅可恥，而且是赤裸裸的反猶太主義，極具危險性，是對大屠殺記憶的一種侮辱。」

    柯恩還說，期盼日本外務省立即且堅決地做出回應。反猶主義與煽動行為絕不可在日本被容忍。

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