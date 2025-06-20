以伊鏖戰！87名日僑搭巴士急撤 日官房長官：最快21日再撤僑

日本外務大臣岩屋毅20日透露，已透過陸路將以色列、伊朗境內日僑及其家屬共87人撤至鄰國。（法新社）

2025/06/20 14:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列和伊朗正激烈交火，日本外務大臣岩屋毅20日透露，已透過陸地運輸將兩國日僑及其家屬共87人撤離至鄰國；與此同時，日本政府宣佈最快將在21日展開第二波撤僑行動。

據《共同社》報導，岩屋毅稱所有撤離人員的健康狀態均無虞。他向媒體強調，「情況非常緊迫。政府將帶著最強烈的緊張感做好保護僑民的工作」。

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日本官房長官林芳正20日談及伊朗撤僑時表示，最快將在21日展開第二波撤僑。

林芳正稱，「政府將持續做好萬全的僑民保護工作。同時為促使事態平息，將與美國等相關國家緊密合作，不斷展開一切有必要的外交努力」。

日本外務省介紹，首波撤離的日僑19日緊急搭上由日本政府準備的巴士。其中，共21人19日下午自以色列特拉維夫（Tel Aviv）撤至約旦首都安曼（Amman）；共66人20日自伊朗首都德黑蘭撤至亞塞拜然首都巴庫（Baku）。

截至20日上午，仍有約1000名日僑滯留以色列；約220名日僑滯留伊朗。

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