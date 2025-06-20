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    伊朗轟炸以色列醫院釀71傷 傷者還原慘況「躺床上天花板突塌」

    伊朗19日對以色列發動大規模飛彈攻擊，其中1枚飛彈命中南部大城貝爾謝巴的索羅卡醫療中心。（路透）

    伊朗19日對以色列發動大規模飛彈攻擊，其中1枚飛彈命中南部大城貝爾謝巴的索羅卡醫療中心。（路透）

    2025/06/20 13:29

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕伊朗19日對以色列發動大規模飛彈攻擊，其中1枚飛彈命中南部大城貝爾謝巴（Beersheba）的索羅卡醫療中心（Soroka Medical Center），已知造成71人輕重傷，數名被害人談及當時情況仍心有餘悸。

    根據《BBC》報導，烏茲（Alon Uzi）表示，攻擊發生時他躺在急診室床上，突然聽到一聲巨響，他還來不及反應就發生爆炸，天花板一部分塌落，導致他渾身都是白色灰塵。

    產科病房主任巴希里（Asher Bashiri）教授說，他從辦公室就能看到受災區域，大樓頂部破裂沒多久就著火，一切看起來都殘破不堪。

    巴希里說，我們非常幸運，情況本來可能會更糟，但我們仍然活在一個令人難以置信的境地。事情還沒結束，我不知道明天或後天會發生什麼，我們只是慶幸自身還活著。

    醫院院長科迪什（Shlomi Codish）表示，外科大樓遭到攻擊，多個病房被摧毀，整個醫院損毀嚴重，不知道建築物或病房是否會倒塌，因此目前緊急將人員疏散。

    以色列文化部長佐哈爾（Miki Zohar）今（20）日前往被炸醫院現場，他表示所有人都需要知道我們面臨的是，一個試圖殺害無辜民眾的政權，「相信我，我們不會停止，直到我們贏得勝利。我們將予以反擊，而且會非常有力。」

    當被問及以色列轟炸加薩醫院歷史時，佐哈爾回應稱，以色列會盡力保護加薩無辜民眾安全，會在轟炸前呼籲民眾撤離，這就是以色列和伊朗之間的巨大差別。

    以色列總理納坦雅胡和國防部長卡茲19日也親赴被炸醫院現場了解情況。卡茲批評伊朗最高領導人哈米尼是「現代希特勒」，還說「這樣的人已不容於世」，納坦雅胡視察時被問是否將哈米尼列為狙殺目標時說：「沒有人可倖免」。

    對於以色列醫院遭襲事件，伊朗表示，攻擊目標是醫院附近的「以色列國防軍指揮與情報基地」以及加夫—亞姆科技園區內的「國防軍情報營區」，醫院只是受爆炸衝擊波波及。

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