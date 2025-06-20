英國情侶因未支付座位費用 登機時遭趕下飛機

英國1對情侶因未支付飛機預訂座位的費用，故在飛機只剩1個位置的情況下，航空公司拒絕讓他們同時登機。（路透，示意圖）

2025/06/20 12:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國1對情侶近日控訴，今年5月時在伯明翰機場欲搭乘飛機前往西班牙遊玩時，在登機時卻被告知班機已滿人，只剩下1個座位，由於2人沒有支付預訂座位的費用，因此不能同時上這班飛機，最後竟在登機口直接被趕下。

據《鏡報》報導，今年33歲的麥考密克（Scott McCormick）以及女友博什維克（Helena Boshwick）因未支付飛機預訂座位的費用，故在飛機只剩1個位置的情況下，航空公司拒絕讓他們同時登機。據了解，每個預訂座位費用約為4.50英鎊到33英鎊（約新台幣179.31元到1314.94元），由於2人認為飛行時間只有短短2小時，因此不介意位置是否與預訂不同，故沒有支付這筆費用，沒想到最後竟因此搭不上這班飛機。

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隨後他們進行抗議，而航空公司承諾將會進行全額退款，同時為2人安排下班飛機。但當這對情侶又一次準備登機時，卻再度被攔下，並被要求需要支付其中1張票的費用，理由是博什維克的票仍是上批航班的飛機，因此要付100英鎊（約新台幣3984.68元）錯過航班起飛的費用。最後為了能圓滿度過假期，他們還是付了這筆錢，但麥考密克聲稱，這很明顯是航空公司的疏失，甚至2人到最後還是沒有收到退款。

事後麥考密克越想越氣憤，於是決定在社群媒體分享自己的遭遇。不少人對航空公司會超額預定航班的做法表示震驚，也有人認為此作法可以增加班機的載客率，這可以彌補因乘客取消或未登機而造成的座位空缺，但若是遇上班機超滿的狀況時，通常會先尋求願意搭乘其他班次的自願者，並提供相應的補償措施。

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