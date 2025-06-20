美若加入攻擊 伊朗副外交部長警告：將導致地獄般災難

伊朗副外交部長哈蒂柏札德表示，美國加入以色列空襲將「為整個地區帶來地獄般災難」。（法新社）

2025/06/20 12:47

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普考慮介入以色列與伊朗衝突，對伊朗實施打擊。對此伊朗副外交部長哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）20日向《BBC》表示，美國加入以色列空襲將「為整個地區帶來地獄般災難」。他強調，這場衝突並非美國的戰爭。

根據《BBC》報導，哈蒂柏札德指出，如果美國總統川普真的介入，他將永遠被人們銘記為「一位捲入了一場不屬於他的戰爭的總統」。他補充，美國介入將使衝突陷入泥潭，並推遲殘酷暴行的結束。

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哈蒂柏札德堅稱，外交途徑是結束紛爭首選。但他強調，只要以色列仍繼續進行轟炸，伊朗就無法開啟任何談判。

哈蒂柏札德聲稱，伊朗對以色列的襲擊是「根據《聯合國憲章》第五十一條進行的自衛」。他還說，這是場無端且不必要的衝突。

針對川普一再強調如果伊朗接受核協議，這場衝突本可以避免的言論，哈蒂柏札德聲稱，雙方一直在談判，直到以色列對伊朗發動襲擊，從而破壞談判。他說「我們原本計劃在馬斯喀特舉行第六輪核談判，實際上我們即將達成協議，這點川普比任何人都要清楚。」

另外聯合國核子監督機構國際原子能總署（IAEA）聲稱，伊朗已累積足夠濃縮鈾，其純度高達60%，距離足以製造核彈的武器級90%僅一步之遙。哈蒂柏札德對此回應，伊朗從未制定過任何將和平核活動核武化的計劃。他補充，若伊朗想要擁有核彈，那麼早就有了。

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