恐怖升級螺旋！全球嚴陣以待以伊衝突加劇

針對以伊衝突加劇，全球嚴陣以待。（路透）

2025/06/20 11:15

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普正考慮對伊朗實施直接軍事打擊，這意味著美國將大幅加深對伊朗及以色列之間的軍事行動介入。克里姆林宮19日警告稱，美國對伊朗的干預將引發「恐怖升級螺旋」。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃也稱，世界距離核災「只有幾毫米」。針對以伊衝突加劇，全球嚴陣以待，有的緊急展開會議，有的呼籲停下紛爭。

根據《CNBC》報導，英國首相斯塔默主持一場緊急眼鏡蛇會議（Cobra meeting），這是該國危機管理系統運作方式之一。與此同時，英國政府正努力撤離英國駐特拉維夫大使館工作人員的家屬。

請繼續往下閱讀...

這場眼鏡蛇會議是在斯塔默出席加拿大七國集團峰會之後舉行，他在峰會上與其他國家領導人重申「對和平與穩定的承諾」。但隨著伊朗和以色列持續交鋒，相關國家領導人沒有退縮跡象，外交談判機會看起來越來越渺茫。

《新華社》援引中國領導人習近平的話稱，以色列和伊朗停火是「當務之急」，使用武力並非解決衝突正確途徑。據克里姆林宮一名助手稱，俄羅斯總統普廷和習近平通電話，雙方均強烈譴責以色列，稱以色列對伊朗行動「違反了《聯合國憲章》和其他國際法準則。」

中國與俄羅斯都主張，軍事行動無法解決西方和以色列在伊朗核計劃上的問題，外交途徑才是唯一出路。普廷還表示，願幫助協調以色列與伊朗衝突，但遭到川普拒絕。川普18日在白宮主持豎立新旗桿儀式時向媒體表示「昨天和普廷通話，他居然主動說要幫忙調解，我回說先調解你自己吧。」、「我們先調解俄羅斯，好嗎？我們先把俄羅斯的戰事處理好，你可以稍後再擔心這個。」

另外德國總理弗里梅爾茨17日接受一家德國廣播公司採訪時說「我只能說，我對以色列軍隊和以色列政府有勇氣這樣做表示最崇高的敬意。」此言引發爭議。

英國首相斯塔默主持一場緊急眼鏡蛇會議。（歐新社）

俄羅斯總統普廷表示，願幫助調解以伊衝突。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法