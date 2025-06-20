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    宴客！北韓、俄羅斯高調慶祝全面戰略夥伴條約簽署1週年

    北韓和俄羅斯19日舉辦聯合宴會，紀念《全面戰略夥伴關係條約》簽署1週年。圖為北韓外長崔善姬、俄駐北韓大使馬歇各羅握手寒暄。（法新社資料照）

    北韓和俄羅斯19日舉辦聯合宴會，紀念《全面戰略夥伴關係條約》簽署1週年。圖為北韓外長崔善姬、俄駐北韓大使馬歇各羅握手寒暄。（法新社資料照）

    2025/06/20 12:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒20日證實，北韓外交部和俄羅斯駐平壤大使館19日舉辦聯合宴會，紀念兩國領導人會晤並簽署《全面戰略夥伴關係條約》1週年。

    《韓聯社》報導，北韓當天由勞動黨中央委員會副部長金與正、外交部長崔善姬、勞動黨書記趙甬元和李熙用、國防部長努光鐵等領導幹部出席活動；俄羅斯則由駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Ivanovich Matsegora）代表。

    崔善姬在宴會上表示，《全面戰略夥伴關係條約》促使兩國關係提升為牢不可破的同盟關係、戰友關係，北韓堅持「與俄羅斯深化各領域合作，不斷發展北韓、俄羅斯關係，進而造福兩國人民」的立場。

    馬歇各羅表示，近年兩國從未有如此親密、彼此理解與相互信任的關係。他提及北韓派兵援俄，稱兩國人民的「優秀孩子」在戰場上同仇敵愾，並肩作戰並取得勝利，「俄羅斯永遠不會忘記北韓軍人的不朽功勳」。

    馬歇各羅還指出，「堅信在兩國領導人提出的雙邊關係發展任務指引下，定能戰勝一切障礙，推動俄羅斯、北韓關係朝著更具意義、更具活力的方向持續發展」。

    俄羅斯媒體近日報導，北韓將派遣數千名軍事建築工人及掃雷人員，支援俄羅斯庫斯克州（Kursk）的重建工作。

    北韓先前已派遣數千名士兵支援俄羅斯對烏克蘭的戰爭，美國及南韓當局都表示擔憂，認為北韓政府可能藉此尋求俄羅斯的技術轉移、強化核武等軍事力量。

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