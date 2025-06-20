感覺就像有飛彈跟著我！伊朗人稱日常生活充滿恐懼

以色列與伊朗衝突日益加深，以軍猛烈空襲為伊朗人帶來深深恐懼。（路透）

2025/06/20 10:35

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列與伊朗衝突日益加深，以軍猛烈空襲為伊朗人帶來深深恐懼。一名27歲士兵表示：「感覺就像有飛彈跟著我。我去卡拉季，卡拉季就被轟炸。我去德黑蘭，德黑蘭也被轟炸。」該士兵被派駐德黑蘭，週末可以去卡拉季探望家人，但在德黑蘭軍事規定禁止他使用手機或其他設備。

根據《CNN》報導，同樣在德黑蘭的一名58歲、有兩個孩子的父親聲稱「這是戰爭，沒有人真正理解這意味著什麼。」該父親表示，當地商店仍然營業，有些商店還接受信用卡付款。但由於無法從伊朗塞帕銀行提款，貸款成為他和家人的生命線。

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該父親說，當地有電力，汽油對他們來說沒用，因為除了德黑蘭，他們無處可去。他補充，日常生活充滿了持續的恐懼和不信任。

伊朗其他地區人民也發表感想或看法。《CNN》所有受訪者都透過錄音、簡訊和偶爾的電話進行聯繫，並強調別透露他們​全名，因為他們擔心遭到伊朗當局報復。

一名55歲英語老師在設拉子（Shiraz）描述一大群人在市中心一家銀行分行等著提款的場景。他表示，工作人員完全不知所措，強調無法處理所有取款請求。他說，現場不至於用混亂形容，但他確實感到一種潛在的恐慌。

一位設拉子理髮師為伊朗被破壞而哀嘆稱「我甚至不知道該說什麼。人們正被殺害，我們國家正被洗劫，就這樣分崩離析。」

值得注意的是，一些伊朗人坦言，目睹伊朗政權遭襲擊令人欣喜。一位設拉子學生稱「我想說出我的真實感受，我不知道我會被指控什麼，但我還是要說，我真心感到高興。」她還說「為了子孫後代，我相信這一切都是值得的。」

針對與伊朗爆發衝突，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）18日接受《CNBC》主持人莫菲（Dan Murphy）訪問時指出，以色列並未尋求伊朗政權更迭，對德黑蘭的攻擊旨在消除其核子能力。他強調，有時必需強硬才能消除迫在眉睫的威脅，這正是以色列在做的事。

以色列總理納坦雅胡15日接受《Fox News》訪問，表示以色列正面臨核毀滅的「迫在眉睫威脅」，除了採取激進行動外，別無他法。他聲稱，以色列準備窮盡一切手段，讓伊朗帶來的「兩大生存威脅」消失，包括彈道飛彈與核武威脅。

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