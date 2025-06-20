熱心創奇蹟！美國女子機場弄丟婚戒鑽石 技師鑽機場轉盤尋回

美國女子詩密特日前於匹茲堡國際機場提領行李時，不慎弄掉訂婚戒指上的1.25克拉鑽石，所幸機場員工熱心協助，最終奇蹟般找回這顆充滿33年回憶的珍寶。（圖擷自「Good News Niagara」臉書粉專）

2025/06/20 10:40

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國女子詩密特（April Schmitt）日期於匹茲堡國際機場提領行李時，不慎弄掉訂婚戒指上的1.25克拉鑽石，所幸機場員工熱心協助，最終奇蹟般找回這顆充滿33年回憶的珍寶。

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，詩密特結束在洛杉磯連續17天工作，12日搭機返回家鄉匹茲堡，不過途中接連遭遇航班延誤和轉機失誤，無奈之下只能在機場飯店過夜，直至13日才順利抵達，孰料當日她在行李轉盤B領取行李時，手突然被卡在行李箱與轉盤邊緣之間，詩密特說「我手被夾到後立刻縮回來，當下還沒發現異狀。」

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直至快到家時，詩密特察覺手上婚戒有些異狀，仔細查看驚訝發現戒指上的主鑽不見了，僅剩空空的爪座，「我當場崩潰」，緊急折返機場，並在轉盤周圍地毯式搜尋，接續有4名機場維修部門的工作人員加入協尋行列，甚至拆開轉盤的金屬面板，徒手爬進「鋼鐵迷宮」般的結構內搜索。

維修技師李奧丹（Tom Riordan）說，「我們將2根油漆棒黏在一起，像掃帚一樣清理轉盤底部的灰塵」，經過4小時左右後，終於在轉盤內部找到1顆1.25克拉的鑽石。

詩密特透露，她的丈夫於1992年3月13日手持這只鑽石戒指求婚，2人於同年11月13日結婚，「他們什麼都不知道，不知道我與丈夫的故事、這顆鑽石的價值，但他們願意付出，他們只是致力於做正確的事情，這讓我重新相信了人性。」

美國女子詩密特日前於匹茲堡國際機場提領行李時，不慎弄掉訂婚戒指上的1.25克拉鑽石，所幸機場員工熱心協助，最終奇蹟般找回這顆充滿33年回憶的珍寶。（圖擷自「CBS Pittsburgh」YouTube頻道）

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