為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    熱心創奇蹟！美國女子機場弄丟婚戒鑽石 技師鑽機場轉盤尋回

    美國女子詩密特日前於匹茲堡國際機場提領行李時，不慎弄掉訂婚戒指上的1.25克拉鑽石，所幸機場員工熱心協助，最終奇蹟般找回這顆充滿33年回憶的珍寶。（圖擷自「Good News Niagara」臉書粉專）

    美國女子詩密特日前於匹茲堡國際機場提領行李時，不慎弄掉訂婚戒指上的1.25克拉鑽石，所幸機場員工熱心協助，最終奇蹟般找回這顆充滿33年回憶的珍寶。（圖擷自「Good News Niagara」臉書粉專）

    2025/06/20 10:40

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國女子詩密特（April Schmitt）日期於匹茲堡國際機場提領行李時，不慎弄掉訂婚戒指上的1.25克拉鑽石，所幸機場員工熱心協助，最終奇蹟般找回這顆充滿33年回憶的珍寶。

    據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，詩密特結束在洛杉磯連續17天工作，12日搭機返回家鄉匹茲堡，不過途中接連遭遇航班延誤和轉機失誤，無奈之下只能在機場飯店過夜，直至13日才順利抵達，孰料當日她在行李轉盤B領取行李時，手突然被卡在行李箱與轉盤邊緣之間，詩密特說「我手被夾到後立刻縮回來，當下還沒發現異狀。」

    直至快到家時，詩密特察覺手上婚戒有些異狀，仔細查看驚訝發現戒指上的主鑽不見了，僅剩空空的爪座，「我當場崩潰」，緊急折返機場，並在轉盤周圍地毯式搜尋，接續有4名機場維修部門的工作人員加入協尋行列，甚至拆開轉盤的金屬面板，徒手爬進「鋼鐵迷宮」般的結構內搜索。

    維修技師李奧丹（Tom Riordan）說，「我們將2根油漆棒黏在一起，像掃帚一樣清理轉盤底部的灰塵」，經過4小時左右後，終於在轉盤內部找到1顆1.25克拉的鑽石。

    詩密特透露，她的丈夫於1992年3月13日手持這只鑽石戒指求婚，2人於同年11月13日結婚，「他們什麼都不知道，不知道我與丈夫的故事、這顆鑽石的價值，但他們願意付出，他們只是致力於做正確的事情，這讓我重新相信了人性。」

    美國女子詩密特日前於匹茲堡國際機場提領行李時，不慎弄掉訂婚戒指上的1.25克拉鑽石，所幸機場員工熱心協助，最終奇蹟般找回這顆充滿33年回憶的珍寶。（圖擷自「CBS Pittsburgh」YouTube頻道）

    美國女子詩密特日前於匹茲堡國際機場提領行李時，不慎弄掉訂婚戒指上的1.25克拉鑽石，所幸機場員工熱心協助，最終奇蹟般找回這顆充滿33年回憶的珍寶。（圖擷自「CBS Pittsburgh」YouTube頻道）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播