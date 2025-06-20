幾乎翻倍！川普政府要求南韓提高國防預算至GDP 5％

美國國防部發言人帕內爾19日稱，北約成員國正為其他美國盟友立定標準，將國防預算提高至GDP的5%。（法新社資料照）

2025/06/20 10:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部週四（19日）提出一項新的軍費標準，要求包括南韓在內的亞洲盟友將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）5%左右。

美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）19日接受《韓聯社》書面採訪時表示，正如國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前所說，我們的歐洲盟友正為其他盟友，尤其是亞洲盟友，設立一個全球通用的標準，即是將GDP的5%投入國防項目中。

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帕內爾稍後接受《韓聯社》記者電話採訪時證實，南韓也包含其中。

帕內爾指，有鑑於中國軍力不斷增強、北韓加速研發核武及飛彈等情況，亞太地區盟友應盡快與歐洲盟友保持軍費開支一致。此舉不僅符合情理，也符合亞太盟友的安全利益。

此外，帕內爾強調與亞洲盟友公平分攤美軍防衛費，符合美國國民利益，川普政府將秉持這一「常識」處理相關問題。駐日、駐韓美軍防衛費問題正受到川普政府高度關注。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）上月曾表示，2025年北大西洋公約組織（NATO）峰會6月24日召開前，所有北約成員國都將同意未來10年讓國防預算占GDP總額5%的目標。

《韓聯社》分析，帕內爾上述表態暗示美方希望將這一標準同樣適用南韓、日本等亞洲盟友。公開資料顯示，去年南韓國防預算約為66兆韓元（約新台幣1.42兆元），佔GDP的2.8%。

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