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    尼加拉瓜反對派人士在國外遭槍殺 他擔心：流亡者恐遭清算

    尼加拉瓜1名退役軍官於19日傳出在哥斯大黎加的家中遭到槍殺，示意圖。（美聯社）

    尼加拉瓜1名退役軍官於19日傳出在哥斯大黎加的家中遭到槍殺，示意圖。（美聯社）

    2025/06/20 10:58

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜1名退役軍官於19日傳出在哥斯大黎加的家中遭到槍殺。據了解，該名軍官曾公開批評尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega），有人認為這起事件會讓境外的流亡者擔心遭到政府勢力的清算。

    據《美聯社》報導，今年67歲的薩姆坎（Roberto Samcam）是尼加拉瓜的退役軍官，自2018年7月政府部隊鎮壓反對派人士以來便流亡到哥斯大黎加。19日上午1名男子直接闖入薩姆坎的住家，一言不發朝他連開數槍後馬上逃逸，而薩姆坎則是送醫後宣告不治。

    由於薩姆坎先前曾多次批評尼加拉瓜總統奧蒂嘉的行為，甚至還出版書籍，敘述親眼目睹奧蒂嘉建立如今獨裁政權的過程，因此有人認為本次槍擊案背後目的不單純。

    尼加拉瓜人權組織「Nicaragua Nunca Más」成員瓦爾迪維亞（Yader Valdivia）表示，薩姆坎是被剝奪尼加拉瓜公民身分的流亡者之一，如今在哥斯大黎加被槍殺，會讓其他流亡者擔心尼國政府的勢力能夠接觸境外的批評者進行政治清算。

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