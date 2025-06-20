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    美國參戰？川普：2週內決定是否對伊朗採取行動

    白宮發言人李威特（見圖）週四表示，近期與伊朗展開談判的可能性相當高，川普將於2週內決定是否對伊朗採取行動。（美聯社）

    白宮發言人李威特（見圖）週四表示，近期與伊朗展開談判的可能性相當高，川普將於2週內決定是否對伊朗採取行動。（美聯社）

    2025/06/20 08:52

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列週四（19日）持續轟炸伊朗境內核目標，伊朗則連夜襲擊了1家以色列醫院，戰鬥沒有和緩跡象。白宮同天表示，美國總統川普（Donald Trump）將於2週內決定是否對伊朗採取行動。

    綜合媒體報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）週四引述川普聲明表示，有鑒於近期和伊朗展開談判的可能性相當高，他將於2週內決定是否對伊朗採取行動；但也可能不會有任何談判。

    川普習慣以「2週」作為決策的時間範圍，美媒分析，這很可能不會是明確的最後期限。

    李威特指出，美國正和伊朗持續溝通，包括直接和間接的方式；川普目前的首要目標是確保伊朗不能擁有核子武器，為中東帶來和平穩定。

    消息人士透露，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）近期與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）多次通話，試圖透過外交終結危機。

    李威特並稱，美國政府認為伊朗擁有製造核武需要的所有條件，只需要最高領袖一聲令下，就能在數週內完成核武製造。

    她強調，包括俄羅斯在內的國家都同意，「伊朗不應該、也不能擁有核武器」，這點是全球普遍共識。

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