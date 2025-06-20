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    丈夫在前線抗俄！烏克蘭母女赴以色列求醫 遭伊朗飛彈炸死

    以色列官員週四證實，1名烏克蘭籍母親4天前遭伊朗飛彈襲擊身亡。圖為以國士兵上週日在飛彈襲擊現場搜索。（美聯社資料照）

    以色列官員週四證實，1名烏克蘭籍母親4天前遭伊朗飛彈襲擊身亡。圖為以國士兵上週日在飛彈襲擊現場搜索。（美聯社資料照）

    2025/06/20 09:33

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列官員當地時間週四（19日）證實，1名烏克蘭籍母親遠赴以色列為罹患白血病的女兒求醫，4天前遭伊朗飛彈襲擊身亡，遺體週四被發現。

    據《法新社》報導，鄰近特拉維夫（Tel Aviv）的貝特雁市（Bat Yam）宣布在飛彈擊中的地點發現1具遺體，罹難者是31歲的烏克蘭籍女性裴施卡洛娃（Maria Peshkarova）。

    貝特雁市長辦公室表示，裴施卡洛娃2022年12月持醫療簽證入境以色列，為8歲女兒阿納斯塔西亞（Anastasia）尋求救命治療。阿納斯塔西亞與祖母稍早雙雙在貝特雁被摧毀的住宅區殞命。

    以色列當局上週日（15日）公布了8名空襲罹難者姓名，並提到有1人下落不明。烏克蘭外交部也證實，5名烏克蘭人在伊朗對貝特雁的攻擊中喪生，包括3名未成年人。

    以色列《新消息報網站》（Ynet）報導，裴施卡洛娃的丈夫正為烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

    裴施卡洛娃週四被證實身亡，將使以色列本月13日與伊朗開戰以來，境內死亡總人數增至25人。

    由於以色列與伊朗衝突惡化，基輔17日敦促公民盡快離開兩國。

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