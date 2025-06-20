美國若攻伊朗 專家：打開潘朵拉盒子 美軍將陷戰爭泥淖

2025/06/20 08:07

〔編譯張沛元／綜合報導〕據傳美國總統川普已同意美軍對伊朗展開軍事行動，但專家警告，美國直接攻擊伊朗的不可控程度，將有如打開「潘朵拉的盒子」，可能導致華府陷入比當年出兵伊拉克與阿富汗時更嚴重的泥淖，戰事擴大拖沓恐令川普4年總統任期蒙塵，美國人命與資源也將蒙受損失，遑論伊朗的核計畫仍有可能死灰復燃。

華府智庫「昆西研究所」副所長帕西告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國對伊朗的任何襲擊，都會招致伊朗對中東地區的美軍基地發動反擊，引發美伊全面大戰。在與美國長期作戰中，德黑蘭當局或許撐不了太久，但這對華府來說也不輕鬆，伊朗幅員遼闊，美國必須攻擊足夠多的目標，才能摧毀伊朗的反擊能力。

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歐洲智庫「歐洲外交關係協會」資深政策研究員葛蘭梅耶則說，美國攻打伊朗將開啟「潘朵拉的盒子」，「很可能會耗掉川普的剩餘任期」；潘朵拉的盒子一旦打開，事態發展無人能料；川普過去曾在美伊瀕臨開戰時退縮收手，「他有能力再次這麼做。」

「紐約時報」模擬美軍攻擊伊朗的過程，想像B-2匿蹤轟炸機從美國本土或印度洋基地起飛，空中加油後直奔伊朗戒備最森嚴的核設施所在地福爾多，然後投彈。紐時指出，對此可能軍事行動的研究、演練與討論之深入，為除中國可能入侵台灣外所僅見。

儘管專家認為空襲福爾多核設施在技術上可行，但此任務仍有各種風險，包括傳統炸彈可能打不到位於地下80至90公尺深處的核設施主體，以及B-2恐在執行任務時遭擊落。

紐時警告，即使美軍空襲任務成功，最危險的將是反噬的後果。伊朗勢必報復殺害美國人，又迫使川普做出回應，最後美國唯一可以打擊的目標，將只剩下伊朗政權領袖，等於讓美國捲入尋求伊朗政權更迭，陷入在阿富汗與伊拉克的相同後果，更何況伊朗核計畫有可能在空襲後死灰復燃。

帕西表示，伊朗知道無法在與以色列和美國的衝突中取勝，因此可能會尋求進行一場消耗戰，試圖耗盡對手的意志或能力，就像1980年代與海珊領導的伊拉克長達10年的戰爭一樣。伊朗的戰略最終可能只是維持現狀，盡可能地進行反擊，希望川普最終會試圖結束戰爭。川普連續數月打擊葉門叛軍「青年運動」，卻未見重大成效，最終在5月同意停火，令以色列感到沮喪。

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