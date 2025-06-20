伊核問題與川普不同調 美國家情報首長傳失寵

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，美國國家情報首長加巴德（右），疑似對伊朗核問題與總統川普（左）不同調，在白宮地位不穩。（歐新社檔案照）

2025/06/20 08:26

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普16日匆匆離開在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會，搭乘「空軍一號」返回美國途中接受媒體提問，就以色列與伊朗日益升級的衝突發表談話。期間，有人問到美國國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）3月間在國會作證時表示，伊朗並未積極尋求發展核武，此一說法與以色列堅稱德黑蘭正迅速推進核武計畫的說法矛盾。

美國有線電視新聞網（CNN）19日報導，川普簡短回應：「我不在乎她說了什麼。我認為他們（伊朗）非常接近（擁核）。」

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川普公開否定其最高情報官員，引發右翼媒體與「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營激烈爭論。長久以來，MAGA陣營對伊朗問題意見分歧，此事也引發外界對加巴德在川普政府中地位可能不穩的揣測。

據報導，就在1個月前，白宮官員仍堅稱，川普不僅欣賞加巴德，甚至喜歡與她相處。儘管政府內部有人認為，加巴德無法勝任新職務，但普遍表示川普及其核心團隊仍願意給她空間學習。然而，知情人士透露，川普的態度已發生轉變，白宮多位人士對加巴德的表現感到失望。

加巴德是川普陣營的新面孔，這位前民主黨聯邦眾議員，曾因反干預主義立場與MAGA運動結盟。她過去曾多次批評川普首屆總統任期的中東政策，包括退出伊朗核協議與2020年下令狙殺伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼，當時她指此為「戰爭行為」。

如今，加巴德幾乎每週固定現身保守派電視新聞，在社群媒體也頻頻發聲，矢言剷除「深層政府」，並對川普展現絕對忠誠的形象，成為MAGA支持者眼中的理想戰士。

儘管加巴德是川普國安政策最活躍的公開發聲者之一，但她一直難以在白宮內部站穩腳跟。1名白宮高級顧問透露，川普近來認為，加巴德在中東衝突問題上立場偏離「總統主軸」。據稱川普對加巴德的不滿在本月初達到高峰，起因是她發布1段長達3分鐘的影片，警告世界「比以往任何時候都更接近核毀滅邊緣」，並譴責「政治菁英與戰爭販子」挑起核武大國間的恐懼與緊張。

川普認為，這段影片是在含蓄批評他考慮放手讓以色列攻擊伊朗，白宮內部也多半認為加巴德越權。1名白宮高層說：「當總統認為你偏離主軸，他就不想讓你出現在會議裡。」

不過，白宮與加巴德本人隨後均試圖淡化空軍一號事件的影響。加巴德向媒體表示，她與川普在伊朗問題上「立場一致」，白宮也隨即在社群平台Ｘ轉發她的說法。國家情報首長辦公室（ODNI）1名官員表示，總統與加巴德的論述在本質上是「一致的」，「即使伊朗現在並未製造核武，也不代表他們不『非常接近』擁有核武，正如總統所說。」

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