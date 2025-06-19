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    「魚刺穿出脖子」驚悚畫面曝！泰女喝湯悲劇了 痛2週X光竟找不到

    魚刺竟一路卡在喉嚨深處整整2週，最後從脖子外側冒出。（圖擷取自臉書）

    魚刺竟一路卡在喉嚨深處整整2週，最後從脖子外側冒出。（圖擷取自臉書）

    2025/06/19 21:57

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國45歲婦女用餐誤吞魚刺，原以為能排出，魚刺竟一路卡在喉嚨深處整整2週，最後直接穿透喉嚨黏膜與頸部皮膚，從脖子外側冒出，畫面十分驚悚。她上醫院時，醫師當場嚇得倒抽一口氣，緊急替她手術取出。

    綜合泰媒報導，泰國網友蘇利延（Suriyan Bubpha-art，音譯）16日在社群平台PO文說，妻子桑蘭（Samran Bubpha-art，音譯）誤吞魚刺，發生了一段驚悚歷程。根據蘇利延的描述，桑蘭在家喝自己烹煮的魚湯，不慎吞下一根魚刺，喉嚨一陣劇痛，趕緊向他求助。

    蘇利延說，2人根據家中長輩傳授的傳統偏方，嘗試吞飯與吞下其他食物、按壓口腔深處的患處，情況都改善，魚刺反而深陷。就醫X光檢查，並未發現異物，醫師當時研判魚刺可能已排出，建議回家觀察；未料事隔2週，桑蘭的脖子不僅更加腫脹疼痛，部分皮膚表面甚至還開始冒出突起。

    夫妻倆返回醫院求助，醫師進一步檢查後，仍無法判斷異常來自何處，還一度懷疑為甲狀腺炎或腫瘤。直到數日後，桑蘭的脖子從皮膚裡面，有一根「白色異物」冒出來，仔細一看發竟是一根魚刺，3度就診，醫師這才確定桑蘭當時吞下的魚刺，已刺穿喉嚨黏膜與皮下組織，甚至幾乎完全穿出皮膚。

    醫院緊急為桑蘭安排手術，將近2公分長的魚刺完整取出，總算結束這場令她痛苦不已的驚魂記。蘇利延也以妻子的真實病例來示警，呼籲大眾吃魚時務必小心，「只是吃魚時一個小小的疏忽，就可能造成這麼大的後果，我們只是希望這件事可以提醒更多人，並且提高警惕。」

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