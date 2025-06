波音787墜毀釀279死 印航發聲明強調「飛機維護良好」

2025/06/19 21:44

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空一架波音787-8夢幻客機(Boeing 787-8 Dreamliner)12日墜毀,機上230名乘客與12名機組人員中僅有1人逃出生天;另墜毀艾哈邁達巴德(Ahmedabad)時,造成38死。調查人員仍在尋找事發原因,不過印航今(19)日發表聲明強調,該駕出事的客機「維護良好」且機師也「經驗豐富」。

《法新社》報導,印度航空在聲明中說:「這架飛機維護良好,上一次全面檢修是在2023年6月。右側引擎於2025年3月進行大修,左側引擎則於2025年4月接受檢查。飛機與引擎均有定期監測,飛行前皆未發現任何問題。」

但有網友在X平台發文爆料,12日當天他搭到該失事客機上一段從德里(Delhi)至艾哈邁達巴德的航班,他當時就發覺機上一部份設備無法正常運作,例如空調、座椅後背的顯示螢幕等等,並錄有影片為證。

印度航空補充指出:「該航班由薩巴瓦(Sumeet Sabharwal)機長執飛,他是一名經驗豐富的飛行員與教官,擁有逾1萬小時的廣體客機飛行經驗,副機師昆德(Clive Kunder),擁有超過3400小時的飛行經驗。」

印度民航監管機構週二表示,自事故發生以來,已對印度航空其他架夢幻客機進行安檢,初步調查「並未發現重大安全隱患」。

該架失事客機墜毀在艾哈邁達巴德時撞上了一棟醫學院宿舍,造成地面上至少38人身亡;古加拉特邦(Gujarat)衛生部長帕特爾(Rushikesh Patel)說,截至週四已透過DNA鑑定確定了210名罹難者的身分。

I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo