波音787墜毀釀279死 印航發聲明強調「飛機維護良好」

印度航空一架波音787-8夢幻客機本月12日發生墜毀事故，機上242人中僅1名乘客倖存。（路透）

2025/06/19 21:44

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）12日墜毀，機上230名乘客與12名機組人員中僅有1人逃出生天；另墜毀艾哈邁達巴德（Ahmedabad）時，造成38死。調查人員仍在尋找事發原因，不過印航今（19）日發表聲明強調，該駕出事的客機「維護良好」且機師也「經驗豐富」。

《法新社》報導，印度航空在聲明中說：「這架飛機維護良好，上一次全面檢修是在2023年6月。右側引擎於2025年3月進行大修，左側引擎則於2025年4月接受檢查。飛機與引擎均有定期監測，飛行前皆未發現任何問題。」

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但有網友在X平台發文爆料，12日當天他搭到該失事客機上一段從德里（Delhi）至艾哈邁達巴德的航班，他當時就發覺機上一部份設備無法正常運作，例如空調、座椅後背的顯示螢幕等等，並錄有影片為證。

印度航空補充指出：「該航班由薩巴瓦（Sumeet Sabharwal）機長執飛，他是一名經驗豐富的飛行員與教官，擁有逾1萬小時的廣體客機飛行經驗，副機師昆德（Clive Kunder），擁有超過3400小時的飛行經驗。」

印度民航監管機構週二表示，自事故發生以來，已對印度航空其他架夢幻客機進行安檢，初步調查「並未發現重大安全隱患」。

該架失事客機墜毀在艾哈邁達巴德時撞上了一棟醫學院宿舍，造成地面上至少38人身亡；古加拉特邦（Gujarat）衛生部長帕特爾（Rushikesh Patel）說，截至週四已透過DNA鑑定確定了210名罹難者的身分。

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