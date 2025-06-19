川普遲不參戰？伊朗飛彈3分鐘即達 中東4萬美軍恐成活靶

為反制伊朗飛彈威脅，美軍近年持續向中東增派如「薩德」（THAAD）反飛彈系統等頂尖防禦武器（見圖）。（美聯社檔案照）

2025/06/19 21:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》18日報導，美國軍方已悄然展開一系列預防性調動，將部分戰機與艦艇自中東前線撤離，目的是降低美軍設施在衝突擴大情境下遭伊朗攻擊的風險。此舉發生之際，美國總統川普對是否加入以色列對伊朗空襲仍未明確表態，也凸顯五角大廈內部對美軍在中東龐大駐軍所面臨風險的深層擔憂。

目前美軍在中東共部署約4萬名現役與文職人員，據《法新社》整理，主要分布於卡達、科威特、伊拉克、巴林、阿聯與敘利亞等國。其中，巴林為美海軍第五艦隊總部所在地；科威特則設有五座基地，為美軍後勤與部隊投送樞紐；卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）是美軍在中東規模最大、最具戰略價值的設施，亦為美軍中央司令部（CENTCOM）前進指揮所。

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然而，正如《紐約時報》所警告，若川普最終下令美軍直接參與以色列對伊朗的軍事行動，這些散布於波斯灣沿岸的基地，將可能瞬間轉變為伊朗報復的主要目標。伊朗最高領袖哈米尼18日透過國營媒體強硬表示：「任何美國軍事介入都將伴隨無法彌補的損害。」

來自中東全球事務委員會的資深分析師加法爾（Adel Abdel Ghafar）指出，伊朗若動用彈道飛彈，最快僅需3到4分鐘就能命中卡達、科威特、巴林等駐有美軍的國家基地，這將讓防空系統幾乎沒有反應時間，「後果將極為嚴重」。他並提醒，伊朗於伊拉克境內部署的親伊武裝代理人也將同步發動地面攻擊，造成多線威脅。

《紐約時報》引述美國前國防部中東政策主管斯特勞爾（Dana Stroul）表示，美軍多年來已在中東完成前沿部署與多層防禦，但真正的關鍵在於「接下來幾天美國是否選擇加入以色列的攻擊行動」。她強調：「這將是戰事是否升級的轉捩點。」

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