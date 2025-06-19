伊朗國營電視台被「蓋台」 播出數年前反政府示威要人民起義畫面

伊朗電視台播出最高領袖哈米尼談話畫面。示意圖。（路透）

2025/06/19 19:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列攻擊伊朗，除了飛彈、無人機等武器，和秘密情報工作，駭客也愈加扮演一角。伊朗國營電視台18日遭「蓋台」，突然播出數年前伊朗人反政府示威畫面，並秀出這次以國對伊朗軍事行動代號「奮起雄獅（Operation Rising Lion）」的標誌。

以色列《新消息報網站（Ynet）》報導，伊朗反對黨附屬媒體「伊朗國際電視台」18日深夜報導，伊朗國營電視台的播出一度被「綁架」，播出畫面變成2022年伊朗女性抗議政府的示威活動，並呼籲伊朗人上街起義，畫面一角秀出「奮起雄獅行動」標誌。

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《以色列時報》指出，德黑蘭《市民報（Hamshahri）》社群帳號貼出國營電視台畫面出現反政府示威的影片，寫著「駭客滲透國營電視台，播出一段要求民眾上街的呼籲」。以色列駐聯合國發言人哈洛諾夫（Jonathan Harounoff）也在社群媒體分享這段「插播」畫面。

「伊朗國際」認為，駭客可能是干擾衛星訊號，擾亂伊朗國營電視台的正常播出。該國國營媒體事後表示，此事是「由於猶太復國主義者敵人進行的網路攻擊，干擾衛星傳輸」。

日前一個據稱與以國有關係的駭客團體「掠食麻雀」，才入侵伊朗革命衛隊掌控的國營「賽帕銀行（Sepah Bank）」，以及伊朗加密幣交易平台Nobitex，竊取該團體宣稱用來支持恐怖主義的資金，據稱金額高達9000萬美元。目前伊朗已經限制網路服務，該國央行也下令國內所有加密幣交易所限制營業時間。

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