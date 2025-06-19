以色列防長撂重話 不容許伊朗最高領袖哈米尼存活

以色列國防部長卡茲（前）說，以色列不會容許伊朗最高領袖哈米尼繼續存活於世。（美聯社檔案照）

2025/06/19 19:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列經濟中樞特拉維夫（Tel Aviv）今（19）日遭到伊朗空襲，國防部長卡茲（Israel Katz）在視察事故現場後撂重話，直言伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）是「現代希特勒」，以色列不會容許他繼續活在這世上。

以色列時報（Times Of Israel）報導，卡茲在特拉維夫都會區的霍隆（Holon）對媒體說：「像哈米尼這樣的獨裁者，掌控著像伊朗這樣的國家，並把摧毀以色列國作為其公開宣稱的目標，這種可怕的目標——消滅以色列——絕不能被允許繼續下去或實現。」

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他補充說：「我們會派出以色列國防軍，帶走他然後消滅他。就是這樣，相對應的，我對當前局勢的看法就是，哈米尼是現代的希特勒。」

當媒體追問擊殺伊朗最高領導人是否是以色列的戰爭目標時，卡茲回答：「戰爭目標是去除核威脅、剷除破壞的源頭與消滅飛彈威脅。在這個範圍內，以色列國防軍已接獲指示，明白要達成所有目標，毫無疑問這個人不該繼續存活於世。」

美國官員此前透露，美國總統川普（Donald Trump）本週否決了以色列刺殺哈米尼的行動計畫，川普後來更在社群平台發文說，當前並無針對哈米尼的斬首計畫，「至少現在還沒有」。

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