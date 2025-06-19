英國公司拒聘中國人任涉國安工作 法官說可以：不構成歧視

中國五星旗和電腦程式碼示意圖。（路透）

2025/06/19 18:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕一名中國科學家遭英國一家與英國、美國國防部有關係的人工智慧（AI）公司拒絕聘用，為此告上法院。不過，倫敦法院18日裁定，公司拒聘來自敵意國家人士擔任涉及國安的職位，並不構成歧視。

英國《電訊報》、《衛報》報導，這名中國科學家徐天琳（Tianlin Xu，譯音）申請英國Binary AI公司年薪22萬英鎊的AI部門主管職，但遭該公司負責人派崔克—伊凡斯（James Patrick-Evans）拒絕。派崔克—伊凡斯寄給徐的電郵中說，拒絕她「僅是基於您的國籍」，並說明該公司「在敏感領域與西方政府密切合作，也希望持續這份合作關係，現階段公司規模不足以確保，聘用像您這種國籍人士所需的隔離和安全管控措施」。

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這家新創公司開發AI軟體，可找出西方政府所用軟體中的潛在漏洞，以防遭如中國、俄羅斯等國家級駭客入侵，該公司承包英國國防部和其旗下「國防科技實驗室」（Dstl）合約。

根據法庭審理此案所知訊息，派崔克—伊凡斯收到與該公司合作的國防部高層官員「強烈建議不要聘用中國人」，稱像徐這樣的中國人，不會獲得政府核發執行該職務所需的安全許可。

徐天琳為此控告該公司種族歧視。倫敦就業仲裁法庭18日裁定徐的主張不成立。法官貝帝（Richard Baty）表示，徐遭聘用並非因為她的國籍，而是她的國籍使她無法獲得安全許可，「這個理由可適用任何具有不可能通過安全授權的國籍者，包括俄羅斯、北韓、伊朗和中國國籍」。

法官指出，軟體驅動現代社會的運作，支持大家的日常生活和國家每一層面，因此，確保這些軟體安全性和運作能力，不受惡意駭客以及想尋求政治目的或者取得敏感資訊的政府行為者攻擊，至關重要。

貝帝還舉出過去駭客團體入侵英國基礎設施系統的例子，表示英國政府和其「五眼聯盟」盟友，一直遭受許多這種惡意團體攻擊，「主要來自如北韓、俄羅斯、中國和伊朗這類受到國家支持的駭客團體」。

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