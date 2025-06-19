不卸妝22年？中國女變「關公」 臉部紅腫硬如殼

中國一名女子自稱22年幾乎不卸妝，最終臉部紅腫如「關公」，皮膚「像硬殼一樣」。（圖取自微博）

2025/06/19 22:05

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子自稱從15歲起學會化妝後，長達22年幾乎從未卸妝，但近日臉部突發紅腫、癢痛難耐，她不僅沒向專業醫師求助，還加碼打了一劑「水光針」導致症狀加劇，皮膚如硬殼，臉紅得有如「關公」，影片引發熱議之際，網友也質疑真實性。

據中媒《都市頻道》報導，中國吉林省37歲高姓女子自稱15歲學會化妝後，長達22年幾乎不曾卸妝，平常僅用清水沖洗，直到最近臉部出現整片紅腫發紫、刺癢、發燙等嚴重過敏反應，她竟注射「水光針」想改善狀況，結果臉部膚色加深、變紫發黑，皮膚變得僵硬，連自己都形容「像硬殼一樣」。

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她也透露，因為家境不好，年輕時只能用廉價粉底液化妝，2011年又趕上微整形風潮，開始嘗試各式針劑療程，導致皮膚狀況每況愈下，如今臉上佈滿密密麻麻的紅疹，無法遮掩，「皺皺巴巴又像硬殼」，只能躲在家中不敢見人，連交朋友都成問題。

綜合媒體報導，事件曝光後在網路上掀起熱議，有網友質疑，「22年從沒卸妝根本不可能」，還指出她眼周毫無紅腫，看起來根本是為了搏流量刻意把臉塗紅；也有人發現她臉上疑似有整形痕跡，直言「整形前總得卸妝吧，怎麼可能混過去」。此外，也有不少人懷疑她其實是醫美針劑導致感染或者單純嚴重過敏。

對此有醫師提醒，化妝品中的油性成分與顏料若未卸除，會與皮脂、汗水混合導致毛孔堵塞、紅腫發炎，甚至誘發過敏，造成水泡或潰瘍。再加上水光針若注射過量或衛生不良，恐引發感染或蜂窩性組織炎，甚至危及生命；高女長年累積的皮膚問題，康復可能得耗時多年。

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