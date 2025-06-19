日本男大生跟風網購「令人興奮」餅乾 吃完墜樓命大僅受傷

日本山梨縣一名男大生為了跟風，在今年5月上旬購買一款標榜含有「令人興奮」成分的餅乾，未料他將餅乾吃完後，竟當場從大學宿舍2樓跳下，所幸沒造成生命危險。示意圖。（資料照，路透）

2025/06/19 23:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨縣近期發生一起令人震驚的墜樓事件，一名男大生跟風在今年5月上旬購買一款標榜含有「令人興奮」成分的餅乾，未料他將餅乾吃完後，竟當場從大學宿舍2樓墜下，所幸沒有生命危險。事後警方對這名學生進行藥物檢測，雖未發現任何違禁物質，但仍質疑餅乾是導致他行為異常的主因。

綜合日媒報導，住在山梨縣甲府市的一名男大生，與友人一起食用一款在社群平台非常流行的熱門餅乾後，突然出現異常行為，在友人面前墜樓，所幸並未造成生命危險，但仍被送往醫院治療。事後男大生向校方坦承，他與友人是透過網購平台購買這款餅乾，並稱賣家標榜它是合法產品，但含有「會讓人興奮」的成分。

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報導指出，這名男大生購買餅乾的網購平台，有提到餅乾內含有「大麻草」的成分，但強調這些成分並沒有任何違法之處。山梨縣警方對這名男大生進行藥物檢驗，並未在其體內發現違法成分，不過根據警方高層表示，綜合案發情境與當事人描述，研判男大生購買的這款餅乾，仍極可能為導致異常行為的主因。

據了解，近年來日本市面上出現不少以包裝華麗、還標榜「新標準合格」或「舒壓提神」的食品，如餅乾、軟糖等，消費者可透過網路輕易購得，成為年輕族群間的新興趨勢。然而，厚生勞動省轄下負責藥品監督的單位多次示警，指出這類商品中可能摻入未經標示的管制物質，食用後容易引發各種失控行為，甚至危及生命。

橫濱藥科大學藥物毒性專家篠塚達雄教授則表示，許多標榜自己是「合法食品」的產品，實際上含有對人體影響仍不明的化合物，貿然食用恐帶來潛在健康危機。篠塚達雄也強調，警方與教育機構必須聯手，透過強化宣導與教育，使社會大眾了解「合法」不等於「安全」，避免更多年輕人誤入危險之中。

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