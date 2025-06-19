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    網路多次威脅川普！前美神槍手警官遭軟禁在家+GPS監控

    前美國海岸防衛隊中尉斯廷森（圖）被控過去五年在社交媒體上多次發表威脅總統川普言論。（擷自X@ThePatriotOasis）

    前美國海岸防衛隊中尉斯廷森（圖）被控過去五年在社交媒體上多次發表威脅總統川普言論。（擷自X@ThePatriotOasis）

    2025/06/19 17:59

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕前美國海岸防衛隊中尉斯廷森（Peter Stinson）被控過去五年在社交媒體上多次發表威脅總統川普言論，聯邦法官戴維斯（Ivan Davis）18日在聽證會上下令，將其軟禁在家並接受GPS監控。

    根據《Fox News》報導，美國司法部檢察官指控斯廷森在包括X、Reddit和Bluesky等社群媒體上，對川普發出威脅言論。斯廷森公設辯護律師辯稱，斯廷森曾說「我會開槍，但我槍法很爛，所以只是浪費子彈。」，對此檢察官反駁說，斯廷森謊報自身槍法，並指出他在服役期間曾獲得神射手勳章。

    現年63歲的斯廷森於1988年至2021年在美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）擔任警官，期間他成為一名神槍手，並擔任聯邦緊急事務管理局（FEMA）教官。

    斯廷森公設辯護人還主張，涉案法規專門針對威脅性語言，而政治誇張言論受《第一修正案》保護。由於檢察官難以承擔舉證責任，戴維斯似乎同意公設辯護人意見。戴維斯最終要求檢察官在25日之前就此事提交補充書面陳述。

    另外在宣誓書中，聯邦調查局（FBI）一名特別工作組官員透露斯廷森涉嫌發出的網路威脅細節。斯廷森曾在5月9日發文表示，川普需要被「曼吉昂」。此文是指曼吉昂 （Luigi Mangione）去年殺害聯合健康保險執行長湯普森 （Brian Thompson）。

    文件還提到斯廷森最新一篇文章內容，該文於6月11日發布於Bluesky。斯廷森在該文中聲稱「他（川普）去世後，派對將會非常熱鬧。」

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