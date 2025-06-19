中國男子搭飛機狂吸電子煙！ 廈航冷回「違規不違法」全網氣炸

中國一名男子搭乘廈門航空時，多次拿下口罩吸食電子煙，讓附近乘客忍無可忍。（擷取自微博）

2025/06/19 17:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子近日搭乘廈門航空時，竟公然在機艙內多次吸食電子煙，引發同機乘客不滿並向航空公司投訴，未料卻得到廈航「違規不違法」的冷處理回應。事件曝光後引發中國網友砲轟，痛批吸菸男子自私，航空公司更被質疑處理態度消極。

一名乘客18日透過社群媒體發文控訴，他於5月21日搭乘廈門航空MF8229次航班，從天津飛往烏魯木齊，卻目睹另名男乘客多次摘下口罩吸電子煙，行徑堂而皇之、毫無顧忌。該乘客錄下影片作為證據，並向廈航提出投訴，得到的回覆卻是，「在飛機上吸食電子煙屬於違規行為，但違規和違法是有區別的」。

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事後，中國媒體詢問廈門航空客服，對方表示他對事件細節並不知情，但強調電子煙雖可隨身攜帶，但禁止在飛機上使用，並承諾將相關情況回報給有關部門。

然而，此番回應並未平息輿論怒火，中國網友紛紛砲轟，「煙癮大的以後自覺坐敞篷航班吧，少抽一口會死嗎？」、「真自私，密閉空間還抽二手菸，航空公司睡著了嗎？」、「飛機上不是有煙霧警報器，這樣吸不會觸發嗎？」、「以後煙癮大的都去搭廈航，其他旅客建議換航空公司」。

值得注意的是，根據我國「菸害防制法」，全面禁止電子煙及其相關產品，包括製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，違反規定者將面臨罰鍰，情節嚴重者甚至可能涉及刑事責任。

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