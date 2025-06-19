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    伊朗重水反應爐遭以襲擊 德黑蘭也攻擊以醫院

    以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心也遭伊朗飛彈襲擊（路透社）。

    以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心也遭伊朗飛彈襲擊（路透社）。

    2025/06/19 15:53

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕《伊朗國家電視台》今（19）日稱，以色列襲擊伊朗阿拉克重水反應爐（Arak heavy water reactor），但在襲擊前人員已完成疏散。

    根據《政客》報導，以色列19日稍早在X警告稱，將襲擊該反應爐，並敦促公眾撤離該地區。文章還包含畫有紅色圓圈的反應爐衛星圖像，與其他以色列襲擊前警告相同。

    阿拉克重水反應爐位於德黑蘭西南方250公里（155英哩）處，重水有助於冷卻核反應堆並產生鈽，而鈽可被用於製造核武器。如果伊朗選擇製造核武器，這將為伊朗提供濃縮鈾之外的另一條製造核彈途徑。

    以色列軍方表示，19日空襲目標是德黑蘭和伊朗其他地區，但未詳細說明。

    另外以色列南部貝爾謝巴（Beer Sheba）的索羅卡醫療中心（Soroka Medical Center）也遭伊朗飛彈襲擊。院方通報多處嚴重毀損，尚不清楚是否有人員傷亡。

    目前以色列對伊朗進行空襲已進入第七天，伊朗最高領導人哈米尼拒絕美國投降呼籲，並警告稱美國任何軍事介入都將造成「無法彌補的損害」。以色列也取消了一些日常生活限制，顯示伊朗對其領土飛彈威脅正在減弱。

    總部位於華盛頓的伊朗人權組織表示，因以色列行動伊朗至少有639人喪生，其中包括263名平民，另有1300多人受傷。作為報復，伊朗發射約400枚飛彈和數百架無人機，在以色列造成至少24人死亡，數百人受傷。其中一些襲擊擊中以色列中部公寓大樓，造成嚴重破壞。

    以色列襲擊伊朗阿拉克重水反應爐，但在襲擊前人員已完成疏散。（歐新社）

    以色列襲擊伊朗阿拉克重水反應爐，但在襲擊前人員已完成疏散。（歐新社）

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