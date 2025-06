SpaceX星艦還沒發射就爆炸！ 原訂月底試射 今靜態點火測試大爆炸

2025/06/19 15:26

〔即時新聞/綜合報導〕太空探索科技公司SpaceX星艦出現重大意外!原定月底進行第10次測試任務的星艦,在當地時間18日深夜進行靜態點火測試前突然發生大爆炸,整艘星艦被炸成碎片,現場出現蕈狀雲火球。

綜合外媒報導,美國中部時間18日晚間11點(台灣時間19日中午12點),星艦原型艦36號(Ship 36)在靜態點火測試前夕無預警大爆炸,在然後裝載程序開始後30分鐘左右,突然爆炸,星艦原型艦被炸成碎片,現場出現蕈狀雲火球,現場火勢猛烈,在爆炸發生2小時後仍持續燃燒。

靜態點火測試是指在火箭固定在地面的情況下點燃火箭引擎的程序,作為發射前的最後一次系統檢查。SpaceX表示星艦在飛行準備過程中發生「重大異常」,不過他們強調「整個操作過程中,現場都保持了安全區域」,沒有造成人員傷亡。

此次事件的原因以及測試現場可能受損的程度尚不清楚,這艘星艦原型艦原訂在本月底進行第10次試射,今年稍早的第7次、第8次和第9次連續飛行測試都在飛行過程中發生爆炸而宣告任務失敗。

