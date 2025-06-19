SpaceX星艦還沒發射就爆炸！ 原訂月底試射 今靜態點火測試大爆炸

原定月底進行第10次測試任務的星艦，在當地時間18日深夜進行靜態點火測試前突然發生大爆炸。（圖擷自X）

2025/06/19 15:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太空探索科技公司SpaceX星艦出現重大意外！原定月底進行第10次測試任務的星艦，在當地時間18日深夜進行靜態點火測試前突然發生大爆炸，整艘星艦被炸成碎片，現場出現蕈狀雲火球。

綜合外媒報導，美國中部時間18日晚間11點（台灣時間19日中午12點），星艦原型艦36號（Ship 36）在靜態點火測試前夕無預警大爆炸，在然後裝載程序開始後30分鐘左右，突然爆炸，星艦原型艦被炸成碎片，現場出現蕈狀雲火球，現場火勢猛烈，在爆炸發生2小時後仍持續燃燒。

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靜態點火測試是指在火箭固定在地面的情況下點燃火箭引擎的程序，作為發射前的最後一次系統檢查。SpaceX表示星艦在飛行準備過程中發生「重大異常」，不過他們強調「整個操作過程中，現場都保持了安全區域」，沒有造成人員傷亡。

此次事件的原因以及測試現場可能受損的程度尚不清楚，這艘星艦原型艦原訂在本月底進行第10次試射，今年稍早的第7次、第8次和第9次連續飛行測試都在飛行過程中發生爆炸而宣告任務失敗。

????#BREAKING: Watch as SpaceX Starship 36 explodes during static fire test right before launch later this month



????#Starbase | #Texas



Watch as a massive explosion erupts near Starbase City, Texas, during a critical moment in SpaceX’s preparations for Starship Flight 10. The… pic.twitter.com/Rp2tlddenf — R A W S A L E R T S （@rawsalerts） June 19, 2025

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