以色列醫院遇襲47傷 納坦雅胡向伊朗發出最嚴厲警告

伊朗於週四（19日）對以色列發動大規模飛彈攻擊，南部大城貝爾謝巴的索羅卡醫療中心（Soroka Medical Center）遭直接命中，院區冒出濃濃黑煙。此舉被視為跨越戰爭紅線的挑釁，引發以色列強烈反應。（法新社）

2025/06/19 16:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》與《耶路撒冷郵報》報導，伊朗於當地時間週四清晨對以色列發動大規模飛彈攻擊，其中1枚彈道飛彈更直接命中南部大城貝爾謝巴（Beersheba）的索羅卡醫療中心（Soroka Medical Center），此舉無異於跨越戰爭紅線，立即引爆以色列總理納坦雅胡的雷霆之怒，他誓言要讓「德黑蘭的暴君付出沉重代價」。

這波猛烈的飛彈彈幕導致以色列全國多地響起警報，而對索羅卡醫院的攻擊尤為嚴重。院方發言人證實，飛彈擊中了院區數個地點，對舊外科大樓造成重大損毀，消防與救援單位更一度需協助受困在電梯內的民眾。這次攻擊被視為一次針對平民設施的蓄意打擊，而非單純的軍事目標交火。

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以色列「紅色大衛之盾」（Magen David Adom）緊急救護組織證實，截至目前，這波攻擊已在全國造成至少47人受傷。傷者中，包含1名80歲長者在內共3人傷勢嚴重，另有40多人受到爆炸與彈片波及而輕傷。值得注意的是，還有18名平民是在奔向避難所的途中受傷，凸顯了攻擊發生時的倉皇與混亂。

攻擊發生後，以色列總理納坦雅胡隨即透過社群平台X發出最強烈的譴責與警告。他直指「伊朗的恐怖主義獨裁者」向醫院與平民發射飛彈，並用極其強硬的措辭宣告：「我們將會讓德黑蘭的暴君為此付出沉重的代價。」

報導指，這起直擊醫院的事件，無疑為早已緊繃的以伊衝突火上澆油。它不僅造成實質的人員傷亡，更因其攻擊對象的象徵意義，徹底激化了以色列的復仇決心，也讓整個中東地區瀕臨1場更大規模、更難預測的衝突邊緣。

伊朗飛彈直接命中以色列索羅卡醫療中心，造成醫院內部嚴重損毀。圖為醫院大廳天花板塌陷，滿目瘡痍，以色列消防與救援人員正在現場評估災情。（圖擷取自以色列消防與救援局專頁）

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