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    泰總理貝東塔稱柬埔寨強人韓森為「叔叔」 第二大黨抗議退出聯盟

    近日泰國總理貝東塔與柬埔寨前領導人韓森針對邊界問題的通話遭洩露後，多名反對者向她呼籲辭職。（法新社）

    近日泰國總理貝東塔與柬埔寨前領導人韓森針對邊界問題的通話遭洩露後，多名反對者向她呼籲辭職。（法新社）

    2025/06/19 16:11

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前領導人韓森（Hun Sen）針對邊界問題的通話遭洩露後，泰國執政聯盟中第二大黨泰自豪黨退出聯盟，多名反對者也向貝東塔呼籲辭職。

    根據《BBC》報導，韓森18日在Facebook上分享與貝東塔長達17分鐘通話。貝東塔在通話中稱韓森為「叔叔」，還說自己在國內遭遇壓力，請他不要聽信對手說法，例如泰國陸軍第二區軍區司令的言論。

    通話內容曝光後，反對派人士呼籲貝東塔辭職，主張她損害泰軍利益。泰國執政聯盟中第二大黨泰自豪黨也退出聯盟，這對貝東塔所在的為泰黨於議會中地位造成重大打擊。該聯盟目前在議會中僅佔微弱多數，如果更多盟友決定退出，將會失去優勢。

    值得注意的是，泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）和韓森關係良好。雖然貝東塔說這並未妨礙她維護泰國利益，但批評人士認為她在與韓森通話時展現順從態度。

    另外泰國與柬埔寨邊界爭端，導致兩國關係跌至十多年來最低點。柬埔寨已禁止從泰國進口一系列產品，包括水果、蔬菜、電力和網路。柬埔寨也禁止在電視台和電影院播放泰劇。兩國還相互實施邊境管制。

    泰國與柬埔寨爭端可以追溯到一個多世紀前，當時兩國在法國佔領柬埔寨後劃定邊界。過去兩國關係曾多次緊張，5月兩國軍隊在邊境爭議地區短暫交火，造成一名柬埔寨士兵死亡。兩國均指責對方應對此事件負責，並宣稱是自衛行為。

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