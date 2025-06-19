尷尬！英首相施凱爾 誤將「翻譯」當成南韓總統李在明

南韓總統李在明（左）與英國首相施凱爾在G7峰會期間進行會晤。（歐新社）

2025/06/19 15:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國集團（G7）領袖峰會於15日至17日在加拿大亞伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis）登場，英國首相施凱爾（Sir Keir Rodney Starmer）在與南韓總統李在明進行雙邊會談時，竟將隨行翻譯誤認為李在明本人，場面一度相當混亂。

據《每日郵報》報導，當地時間17日，施凱爾在韓英峰會正式開始前，誤將李在明身邊的翻譯人員當成南韓總統本人，熱情握手後才意識到弄錯對象。雙方隨即陷入短暫的茫然，一時間連合照的站位也陷入混亂，令現場氣氛陷入尷尬。

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雖然會前鬧烏龍，雙邊會談仍順利進行。施凱爾向李在明祝賀當選，強調韓英之間已有穩固夥伴關係，期盼進一步深化雙邊合作，包括現代化自由貿易協定等議題，並感謝韓方在烏克蘭問題上的合作立場，強調兩國在國防與安全等領域也擁有更多協作潛力。

李在明則回應，韓英自由貿易協定的修訂工作需取得更多進展，希望以此次會晤作為契機，進一步強化兩國的合作基礎。

事實上，這已是施凱爾在峰會期間的第2場「外交小插曲」。16日與美國總統川普會晤時，川普在展示簽署的貿易協定時不慎將文件掉落地面，施凱爾當場彎腰撿起文件，幽默笑稱「這是一份非常重要的文件」，巧妙化解尷尬場面。

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