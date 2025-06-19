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    紐時：美國過去16年都不敢攻擊伊朗核設施 推演程度堪比中國侵台

    美軍B-2轟炸機測試投擲MOP炸彈。（圖片來源:美國空軍）

    美軍B-2轟炸機測試投擲MOP炸彈。（圖片來源:美國空軍）

    2025/06/19 15:13

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列、伊朗軍事衝突越演越烈，美國總統川普也已經考慮介入。若要攻擊關鍵的伊朗的福爾多濃縮廠，目前全世界只有美國能辦到，而這取決於美國總統川普的態度。《紐約時報》指出，過去16年來歷任美國總統都望之卻步，而該計畫已被反覆演練模擬多年，推演程度只有中國模擬武力侵台計畫能比擬。

    以色列欲摧毀伊朗核武設施的決心十分堅定，但若要攻擊福爾多濃縮廠，目前外界點名只有俗稱「碉堡剋星」的美軍GBU-57巨型鑽地炸彈辦得到，該炸彈目前只能在B-2匿蹤轟炸機上進行作戰投放，也就是指，全世界現在只有美軍才有能力完成該項行動。

    《紐約時報》報導中模擬，一隊B-2匿蹤轟炸機從密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base），或者印度洋的迪戈加西亞島（Diego Garcia）起飛，在空中加油後飛向伊朗中部偏遠的山區，那裡正是伊朗防禦最嚴密的核設施福爾多濃縮廠的所在地。

    報導指，這項計畫聽起來非常精準，如同手術一般精細。其實從2009年時任美國總統歐巴馬與英、法領導人發現該工廠的存在，並指控伊朗欺瞞外界以來，這就是美軍一直瞄準的目標。

    報導表示，除了中國模擬侵略台灣的行動外，幾乎沒有其他軍事行動被如此深入地檢視、演練和討論，而從技術上來說，軍事專家與地質專家都認為這是可行的。

    不過，川普還未決定是否使出他所謂的「大絕招」。假如川普收手，可能是出於害怕出錯帶來的風險，最直接的包括B-2轟炸機被擊落，儘管以色列已經掌握伊朗大部分領空；又或者計算錯誤，美軍最強的炸彈也無法鑿穿地底攻擊福爾多濃縮廠。

    即便行動成功，後續危機也引發專家擔憂，就像當年在阿富汗與伊拉克發生的情況一樣。從那段美國外交政策慘痛的歷史中，美國學到很多，但最重要的教訓就是，「未知的未知數」最為可怕。

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