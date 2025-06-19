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    尷尬！中國外交部被外媒狂問撤僑 僑民曝光完整官方撤離通知

    昨日李穎又爆料，中國組織撤僑竟只針對留學生，其他僑民完全沒收到通知；稍晚他並貼出完整的「關於協助在以留學人員回國或離境的通知」，可見該撤僑通知首先要求嚴禁轉發微信群中的內容，再來要求過程中不要喧嘩、服從統一指揮「自覺維護國家形象」，最後強調，撤僑所產生的費用由留學人員自行承擔。（擷取自X「李老師不是你老師」）

    昨日李穎又爆料，中國組織撤僑竟只針對留學生，其他僑民完全沒收到通知；稍晚他並貼出完整的「關於協助在以留學人員回國或離境的通知」，可見該撤僑通知首先要求嚴禁轉發微信群中的內容，再來要求過程中不要喧嘩、服從統一指揮「自覺維護國家形象」，最後強調，撤僑所產生的費用由留學人員自行承擔。（擷取自X「李老師不是你老師」）

    2025/06/19 17:30

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗衝突升溫，各國紛紛撤僑。其中，有華僑爆料向中國領事館要求協助撤僑，被回應「關注公眾號等消息」，引發討論。中國外交部昨（18）日例行記者會中，就不斷遭外國媒體追問撤僑問題，不過只得到官方回應。昨日有爆料指出，中國撤僑只針對留學生，且需要自費，而完整撤僑通知現在也曝光。

    旅義華僑作家李穎本月16日接獲在以色列的中國僑民爆料，這幾天以色列遭遇伊朗空襲，僑民們在當地的情況很不樂觀，疾呼中國駐特拉維夫領事館組織撤僑，怎料祖國遲遲沒有動作，他們有人忍不住直接打電話給領事館，得到的回覆竟然是要他們關注官方（微信）公眾號，等進一步消息，讓僑民們氣炸，直呼「這根本不可接受！台灣（都）已經組織撤僑了！」

    昨日李穎又爆料，中國組織撤僑竟只針對留學生，其他僑民完全沒收到通知；稍晚他並貼出完整的「關於協助在以留學人員回國或離境的通知」，可見該撤僑通知首先要求嚴禁轉發微信群中的內容，再來要求過程中不要喧嘩、服從統一指揮「自覺維護國家形象」，最後強調，撤僑所產生的費用由留學人員自行承擔。

    昨日中國外交部例行記者會中，先是中媒詢問撤僑進度，發言人郭嘉昆說，已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區，還有1000餘人正在轉移撤離途中。接著《路透》追問，中國駐伊朗使館是否正在組織更多陸路撤離行動，幫助中國公民撤離至鄰國？還是中國公民需要自行行動？

    而郭嘉昆僅強調，中國駐伊朗和以色列使領館先前已經發布通知，提醒中國公民盡快透過陸路口岸離境。相關轉移撤離工作也正在進行當中。中國使領館將結合中國公民自身意願，並持續全力協助中國公民轉移撤離。

    不久之後，《路透》記者仍繼續問，有多少中國公民已經離開以色列和伊朗？還有多少人仍留在當地？另外，中國公民在撤離過程中或滯留當地時，是否出現傷亡情況？對此，郭嘉昆表示暫未收到傷亡報告，他並重申，已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區，還有1000餘人正在轉移撤離途中。

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