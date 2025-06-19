中國民營救護車轉院費逾11萬 還匯款給司機、拒開發票

中國江西省1輛民營救護車近期載運重症孩童轉院，竟收取2.8萬元人民幣，驚人收費引發關注。（圖擷自騰訊新聞）

2025/06/19 14:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省1輛民營救護車近期載運重症孩童轉院，竟收取2.8萬元人民幣（約新台幣11.5萬元），驚人收費引發關注。對此當地政府週三（18日）宣布，已勒令涉案民營醫院暫停相關服務，並正展開調查。

綜合中媒報導，中國江西省衛生健康委員會週三發出通報稱，回應近日病患家屬質疑「南昌贛醫醫院」救護車轉運收費問題，該醫院已被暫停醫療轉運服務，不合理費用也已退回。

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通報稱，江西衛健委將針對事件進行調查，並對轉運救護車規範加強監管。

江西1名唐姓男子週一（16日）表示，今年4月他將罹患重症的孩子自「江西省兒童醫院」轉院至上海治療。過程中，民營救護車對800公里的路程收取了2.8萬元人民幣轉運費，且轉運費直接匯到司機個人帳戶，還沒有附上明細及發票。

據南昌緊急救援中心公布的同類轉運標準，該距離轉運費僅約1.1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）。

江西省兒童醫院稍早澄清，因該院救護車無法跨省轉運，且病患需攜帶呼吸器、葉克膜（ECMO）等設備，公營救護車無法滿足需求，醫生才推薦了南昌贛醫醫院有限公司的車輛。

江西省兒童醫院強調，他們與民營南昌贛醫醫院絕無關聯，但承認未事先告知收費標準。公開資料顯示，南昌贛醫醫院曾多次受到行政處罰。

近期中國民營救護車收費過高、亂收費事件頻傳，引發該國民眾對醫療轉運服務透明度的擔憂。據中媒報導，廣東省1輛民營救護車日前對臨終老人3公里「回家路」收費1800元人民幣（約新台幣7400元）。

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