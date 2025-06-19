無王日抗議活動被捕持槍男子 家中藏有十三個爆炸物

調查人員在克雷布斯家中發現13個爆炸物（擷自X@Jules31415）

2025/06/19 14:57

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕31歲賓州男子克雷布斯（Kevin Krebs）上週末涉嫌在賓州費城郊外「無王日」抗議活動附近非法攜帶槍枝而被捕，本週調查人員在他家中發現13個爆炸物後，他再次被捕。切斯特郡地方檢察官辦公室18日拒絕對此案置評，只表示調查仍在進行中。

根據《CNN》報導，16日晚上警方幾乎同時執行兩份搜查令，一份是在克雷布斯父母家中，他們在那裡遇到了他；另一份是在克雷布斯位於馬爾文（Malvern）的住所，距離西切斯特約8英里。

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警方在克雷布斯父母家中與克雷布斯及其父親交談時，於克雷布斯郊區住宅車庫的書桌抽屜裡發現疑似管狀炸彈的東西，以及三枚手榴彈詳細圖紙。除了管狀炸彈外，警方還在車庫裡寫有「請勿觸碰」的盒子裡發現簡易雷管。

起訴書稱，警方在房屋內共發現13個簡易爆炸裝置。地方檢察官辦公室表示，拆彈小組已將所有裝置安全拆除。

根據法庭記錄，克雷布斯面臨13項持有或製造大規模殺傷性武器重罪指控，13項持有犯罪工具意圖犯罪輕罪指控，1項造成災難的重罪指控，以及1項魯莽危害他人安全輕罪指控。針對最新指控的初步聽證會定於7月3日舉行。

另外起訴書稱，一名在州民眾14日向警察報告，在「無王日」抗議活動附近看到一男子穿著類似戰術背心的東西，腰帶上別著一把手槍，藏在一件雨衣下。警察攔下克雷布斯並對其進行搜查，在他身上發現一把上了膛的Sig Sauer P320手槍、一把刺刀、幾個彈藥夾和胡椒噴霧。警方隨後在附近發現他的車輛，一隻AR-15步槍放在後座地板上。

調查人員認定，克雷布斯沒有隱蔽攜帶槍枝許可證，他於14日被捕並被指控無證攜帶槍枝，15日被保釋。關於克雷布斯無證攜帶槍枝的初步聽證會，定於7月15日舉行。

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