碳預算剩3年！ 科學家研究示警：全球升溫1.5°C防線即將失守

聯合國在2022年COP26氣候峰會達成協議，各國需強化「2030年減排目標」，力拚在2050年前將全球暖化升溫，控制在攝氏1.5度以內。示意圖。（資料照，美聯社）

2025/06/19 14:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國在2022年COP26氣候峰會達成協議，各國需強化「2030年減排目標」，力拚在2050年前將全球暖化升溫，控制在攝氏1.5度以內，在此之前人類所能排放溫室氣體的餘額，即「碳預算餘額」（Carbon Budget Balance）。然而，近來多名氣候科學家示警，碳預算將在未來3年內耗盡。

綜合外媒報導，所謂的「碳預算餘額」，指的是若要讓實現《巴黎協定》全球升溫控制目標的前提下，全球人類最多可排放的溫室氣體總量，以避免全球氣溫超過特定升溫閾值。《巴黎協定》希望將全球氣溫升幅，控制在工業革命前的1.5度或2度以內，科學家指出，如果超過這個額度，全球很可能面臨比現在更嚴重的氣候變遷風險。

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但隨著化石燃料排放持續增加，全球氣溫自2015年以來仍持續上升，在去年更首次突破1.5度，而科學界也早已示警，突破1.5度的防線愈發不可避免，因為根據最新分析顯示，全球排放必須在短短數年內驟降至接近零，才有較大機會守住目標，但是全球在2024年排放量不減反增，因此達成目標的可能性已微乎其微。

根據頂尖氣候科學家的最新評估，若全球要維持「不超過1.5度」門檻、並讓這個實踐可能性達到至少66%，2025年後的累計排放量必須控制在800億噸以內，這比2020年的水準低了80%。然而，2024年全球排放量再創新高，不僅成為人類有歷史紀錄以來最熱年份，倘若繼續按照這種速度升溫，800億噸的碳預算將在2至3年內耗盡。

科學家警告，全球升溫每增加0.1度都會加劇人類苦難，因此必須盡最大努力加速減排；一旦突破升溫1.5度的臨界值，會讓本已就肆虐全球的極端天氣現象，變得更加惡化。科學家指出，目前地球正朝2.7°C的升溫軌跡前進，屆時將帶來毀滅性後果，並推測未來的人類必須從大氣中清除二氧化碳，才能恢復過去1萬年的穩定氣候環境。

英國倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的羅傑爾（Joeri Rogelj）教授，與60多位國際科學家團隊共同撰寫一項發表在《地球系統科學數據》的研究報告，期刊。這項研究指出，2024年全球暖化程度和速度前所未見，羅傑爾表示，「無論採取何種行動，我們極可能面臨1.5度、甚至更高程度的升溫。」

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