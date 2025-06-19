伊朗殺手鐧？接近武器級高濃縮鈾下落不明 IAEA承認失去掌握

伊朗擁有409公斤高濃縮鈾，足以製造10枚核彈頭，理論上應該存放在伊朗中部的伊斯法罕，但目前失去掌握。（法新社）

2025/06/19 13:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為阻止伊朗開發出核武，以色列連日針對核子設施進行轟炸，不過聯合國核監督機構「國際原子能總署」（IAEA）坦承，伊朗409公斤高濃縮鈾目前下落不明。

綜合外媒報導，IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）在當地時間18日表示，以色列持續的軍事行動阻礙了調查人員工作，目前無法確定伊朗所擁有的接近武器級濃縮鈾具體的存放位置，他稱：「我不是很確定，在戰爭時期，所有核設施均處於關閉狀態。無法進行核查，也無法進行正常活動。」

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伊朗擁有409公斤高濃縮鈾，足以製造10枚核彈頭，理論上應該存放在伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan），該地點在過去幾天來一直受到以色列軍方攻擊，伊朗曾揚言：「若以色列發動襲擊，該庫存可能轉移。」

葛羅西指出，伊斯法罕屢遭襲擊，部分建築物受到影響，目前沒收到伊朗知會濃縮鈾轉移消息，IAEA也持續透過衛星影像監控相關地點，若伊朗這麼做，將構成它對《不擴散核武條約》義務的嚴重違反。

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