為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    伊朗殺手鐧？接近武器級高濃縮鈾下落不明 IAEA承認失去掌握

    伊朗擁有409公斤高濃縮鈾，足以製造10枚核彈頭，理論上應該存放在伊朗中部的伊斯法罕，但目前失去掌握。（法新社）

    伊朗擁有409公斤高濃縮鈾，足以製造10枚核彈頭，理論上應該存放在伊朗中部的伊斯法罕，但目前失去掌握。（法新社）

    2025/06/19 13:22

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為阻止伊朗開發出核武，以色列連日針對核子設施進行轟炸，不過聯合國核監督機構「國際原子能總署」（IAEA）坦承，伊朗409公斤高濃縮鈾目前下落不明。

    綜合外媒報導，IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）在當地時間18日表示，以色列持續的軍事行動阻礙了調查人員工作，目前無法確定伊朗所擁有的接近武器級濃縮鈾具體的存放位置，他稱：「我不是很確定，在戰爭時期，所有核設施均處於關閉狀態。無法進行核查，也無法進行正常活動。」

    伊朗擁有409公斤高濃縮鈾，足以製造10枚核彈頭，理論上應該存放在伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan），該地點在過去幾天來一直受到以色列軍方攻擊，伊朗曾揚言：「若以色列發動襲擊，該庫存可能轉移。」

    葛羅西指出，伊斯法罕屢遭襲擊，部分建築物受到影響，目前沒收到伊朗知會濃縮鈾轉移消息，IAEA也持續透過衛星影像監控相關地點，若伊朗這麼做，將構成它對《不擴散核武條約》義務的嚴重違反。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播