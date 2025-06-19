影片曝光！以軍深入伊朗 炸毀先進「伊瑪德」飛彈

伊朗為提高其「伊瑪德」彈道飛彈（Emad，如圖）的存活率，常將其機動發射車偽裝成民用貨車。以色列宣布已成功獵殺一輛此類偽裝發射車，凸顯了在先進偵察技術下，雙方情報與反情報的激烈對抗。（圖：伊朗國防部）

2025/06/19 12:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Defence Blog》報導，以色列空軍近日釋出一段影片，揭示了一場教科書式的精準打擊行動。影片顯示，一輛看似平凡的貨櫃卡車在以色列戰機的飛彈命中瞬間，偽裝被徹底撕裂，暴露出其真實身分：伊朗先進的「伊瑪德」（Emad）彈道飛彈發射車。

這場深入伊朗境內的空襲，將伊朗軍方「平民化偽裝」的戰術活生生地呈現在世人面前。影片中，這輛發射車平時用防水布巧妙遮蓋，與一般商用貨車無異，旨在躲避空中偵察，並在衝突中提高存活率。然而，這次行動證明，在強大的情報支援下，這種偽裝戰術正面臨嚴峻挑戰。

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被摧毀的「伊瑪德」飛彈，是伊朗最具威脅的戰略武器之一。它改良自現有的「流星三型」（Shahab-3）飛彈，射程據信可達1700公里，涵蓋中東大部分地區。更關鍵的是，它配備了「機動彈頭」（MARV），使其在重返大氣層的末端階段能進行閃避，大幅增加現有防空系統的攔截難度。伊朗方面更宣稱，其命中誤差僅在50公尺內。

這種將戰略武器偽裝成民用設施的手段，是伊朗確保其「第二擊」報復能力的關鍵戰術，意在讓潛在對手無法在第一時間將其摧毀。而以色列此次深入敵境的「外科手術式打擊」，則凸顯其情報滲透與即時反應能力，已達到相當高的水平。

近期，以色列已對伊朗的多個軍事目標發動攻擊，包括武裝直升機與「霍達德」（Sevom Khordad）防空飛彈系統。此次成功獵殺偽裝的飛彈發射車，不僅是單一的戰果，更是一次高強度情報對抗的縮影，清楚揭示了在先進偵察技術下，傳統的軍事偽裝正變得愈加困難。

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