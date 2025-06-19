以色列總統否認推翻伊朗政權 強調目標是取消核子計劃

以色列總統赫爾佐格18日表示，以色列並未尋求伊朗政權更迭，對德黑蘭的攻擊旨在消除其核子能力。（歐新社）

2025/06/19 14:33

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）18日接受《CNBC》主持人莫菲（Dan Murphy）訪問時表示，以色列並未尋求伊朗政權更迭，對德黑蘭的攻擊旨在消除其核子能力。

根據《CNBC》報導，赫爾佐格強調，有時必需強硬才能消除迫在眉睫的威脅，這正是以色列在做的事。他認為，以色列打擊伊朗舉動，對伊朗核計劃產生真正影響。

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赫爾佐格還指責伊朗「欺騙」並「倉促研製核彈」。他補充，政權更迭也能給伊朗帶來和平。

當被問及是否有可用來緩和局勢的外交途徑時，赫佐格表指出，其實有很多非正式管道，以色列與世界領導人的國家層級談判和對話非常密集。

美國總統川普18日表示，伊朗「非常接近」擁有核彈，這與美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）3月在美國國會證詞相矛盾。加巴德聲稱，情報界仍然認為，伊朗沒有發展核武器，最高領袖哈米尼也沒有授權他在2003年中止的核武計劃。

另外七大工業國集團（G7）本週早些時候表達對以色列支持，同時譴責伊朗是區域不穩定和恐怖主要根源，並重申伊朗永遠不能擁有核武。

中國則對伊朗抱持支持態度。在以色列襲擊伊朗事件發生後，中國外交部長王毅表示，明確譴責以色列侵犯伊朗主權行為，並強調支持伊朗維護國家主權和自身合法權益。

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