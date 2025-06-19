淹到2樓！中國廣東遭逢「百年一遇」災情曝光

當地氣象部門認定此次洪水為「超百年一遇」。（法新社）

2025/06/19 12:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕廣東省肇慶市懷集縣連日豪雨，高空槽與季風等多重天氣系統影響，導致當地主河流綏江水位暴漲，綏江懷集水文站監測水位最高測得55.22公尺，超過警戒水位達5.22公尺，當地氣象部門認定此次洪水為「超百年一遇」。洪災使當地陷入一片汪洋，甚至有民宅淹水到2樓。

綜合中媒報導，水患導致懷集縣城大範圍停電，城市陷入一片漆黑，僅剩救援隊的燈光在水面上閃爍。當地居民形容：「凌晨0點後3小時，路上的積水又往高處蔓延了十多公尺。」淹水最嚴重的地區，甚至淹沒1樓影響到2樓。

請繼續往下閱讀...

6月17日6時至18時，懷集縣平均雨量達79.3毫米，有10個監測站錄得超過100毫米的降雨，有氣象站更測得單日高達302.5毫米的驚人雨量。

隨著災情持續擴大，懷集縣政府於17日晚間7時宣布將防汛應急響應由二級升為最高級別的一級，並於當晚發布《防汛緊急動員令》，全縣啟動「五停」措施，包括停課、停工、停產、停運（含停渡）、停業。

截至6月18日早上7時，懷集全縣19個鄉鎮均已受災，影響人口超過18萬人，當中有6萬8000多人被緊急轉移安置。基礎建設方面，堤防受損約7.84公里、公路受損約8.98公里。農損方面，農作物受災面積達898.51公頃，另有13所學校、3家醫療機構出現不同程度損壞，初步估算直接經濟損失超過4000萬元人民幣。

懷集供電局為防止次生災害，緊急對沿江及重災區電力設施實施停運避險。懷集縣站前大道則於18日凌晨成為主要救援集結地點，廣州消防出動近10輛消防車、藍天救援隊20多人火速馳援，肇慶市消防與森林消防等早已展開連夜搶險。

救援畫面中，消防人員頂著齊胸深水，挨家挨戶進行排查，將受困民眾逐一救出。在災情最嚴重的社區，許多年長者與孩童被迫退至2樓陽台等待救援。

官方統計顯示，此次搶險救災共動員省、市、縣三級超過1萬名救援人員，包括省消防隊100人、東南區域應急救援中心150人，還有肇慶特勤與武警部隊共240人投入救援。民間力量同樣積極參與，光是廣東藍天救援隊一夜間就完成17次轉運任務，救出82人。該隊隊長池翔直言：「這是我十幾年來第一次碰到這麼險的水流，衝鋒舟過江時就像在漂流一樣。」

6月17日6時至18時，懷集縣平均雨量達79.3毫米，有10個監測站錄得超過100毫米的降雨，有氣象站更測得單日高達302.5毫米的驚人雨量。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法