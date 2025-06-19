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    美國若攻擊伊朗 可能耗費川普剩餘總統任期

    歐洲外交關係委員會高級政策研究員格蘭馬耶認為，美國若對伊朗發動打擊將打開潘朵拉之盒。圖為美國總統川普（法新社）

    歐洲外交關係委員會高級政策研究員格蘭馬耶認為，美國若對伊朗發動打擊將打開潘朵拉之盒。圖為美國總統川普（法新社）

    2025/06/19 13:48

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國似乎考慮加入以色列與伊朗衝突，可能襲擊伊朗關鍵核設施，包括深藏於山中的福爾多燃料濃縮廠。知情人士告訴《CNN》，美國總統川普越來越傾向於使用美國軍事力量打擊伊朗核設施，對以外交途徑解決危機的想法感到失望。對此專家分析，美國若對伊朗發動打擊將引發全面戰爭，歐洲外交關係委員會高級政策研究員格蘭馬耶（Ellie Geranmayeh）直言，美國對伊朗發動打擊將打開潘朵拉之盒，且很可能會耗費川普剩餘總統任期。

    根據《CNN》報導，格蘭馬耶聲稱，一旦打開潘朵拉之盒，就無法知道事態會如何發展。她說，川普過去曾從與伊朗開戰邊緣退縮，他可能再次做到這一點。

    華盛頓特區昆西研究所執行副總裁帕西（Trita Parsi）表示，美國任何攻擊都會導致伊朗對美國基地發動全面攻擊，並引發美伊之間全面戰爭。

    帕西指出，伊朗或許無法與美國長期作戰，但對美國來說這也不會是一場輕鬆戰役。帕西稱，伊朗面積遼闊，這意味著美國必需打擊大量目標才能摧毀伊朗反擊能力。

    美國若直接介入以伊衝突，可能會導致伊朗動用其在伊拉克、葉門和敘利亞等地仍保有的代理勢力。專家分析，伊朗知道自身無法直接贏得與以色列和美國的衝突，因此可能會尋求進行一場消耗戰，試圖耗盡對手意志或能力，使其無法進行曠日持久且具破壞性的衝突。

    帕西表示，伊朗戰略最終可能只是試圖維持現狀同時，盡可能進行反擊，並希望川普最終能像在葉門那樣試圖結束戰爭。美國對葉門受伊朗支持的胡塞武裝進行數月打擊後，於5月與該組織達成停火協議。

    聯合國裁軍研究所高級研究員迪夫薩拉爾（Abdolrasool Divsallar）也在X上聲稱，伊朗認為贏得消耗戰的機會在於消耗美以聯合防禦力量。

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