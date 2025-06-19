戰鼓頻催！美啟動駐以色列使館撤離行動 局勢一觸即發

美國駐耶路撒冷大使館。 （法新社）

2025/06/19 12:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》的最新消息，隨著伊朗與以色列的衝突加劇，中東的戰爭陰影正迅速擴大。美國國務院已開始從駐以色列大使館，撤離非必要的外交人員及其家屬，此舉被視為局勢惡化的關鍵指標。

這項最新的撤離行動，是華盛頓一系列示警措施的最高潮。早在上週，五角大廈就已授權駐紮在中東各地的美軍家屬「自願撤離」；幾天後，美國駐伊拉克大使館更直接下令，要求所有非必要人員離開。如今，撤離行動的範圍已擴大至美國在中東最核心的盟友：以色列。

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1架政府專機18日已從以色列接走部分外交人員與家屬。然而，前線的資訊卻一度出現混亂。美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）剛在社群媒體上宣布，使館正計畫協助撤離一般的美國公民，數小時後，國務院卻公開表示「目前沒有協助公民離開的計畫」，這種矛盾的訊息更增添了外界對局勢失控的憂慮。

外交人員的撤離，伴隨著美軍大規模的軍力調動。美國總統川普不僅警告他對伊朗的耐心正「消耗殆盡」，更暗示已準備好動用美軍的獨門武器「碉堡剋星」打擊伊朗核設施。與此同時，多個航空母艦打擊群已部署到位，大量戰機也已進駐中東周邊的戰略據點。

報導指，從授權軍眷自願離開，到下令駐伊拉克使館非必要人員撤離，再到如今啟動駐以色列大使館的撤離計畫，這一連串層層升級的舉動，描繪出一幅清晰的路線圖：華盛頓正以最實際的行動，為一場可能席捲整個區域的風暴，做最壞的準備。

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